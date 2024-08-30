立場新聞前高層煽動罪成 前員工：希望刑期輕

已停運的立場新聞2名前高層，昨天被法庭判串謀發布煽動刊物罪行成立。有立場新聞前員工表示，裁決結果是意料中事，因案件拖了太久，相信有了裁決對2人是解脫，現在希望2人的刑期輕。

立場新聞案是香港主權移交後首宗媒體被控煽動案的審訊。前總編輯鍾沛權及前署理總編輯林紹桐，昨天被法庭判串謀發布煽動刊物罪行成立。根據條例，該罪行最高刑期是2年。

立場新聞前採訪主任、經營網上媒體平台ReNews的林彥邦向中央社表示，昨天的裁決是意料中事，但仍覺得傷心、難過及憤怒，「但能夠有一個結果完結這事件，對於兩名舊同事來說，未必是一件壞事。因為始終這事拖了太久。」

鍾沛權及林紹桐於2021年12月29日被捕，其後一度被還押約一年。

林彥邦表示，林紹桐本來已有外國大學錄取，可以赴海外進修，但因仍在保釋候審不能離港，過去幾年的人生規劃停頓下來。鍾沛權的太太是仍被還押的蘋果日報前副社長陳沛敏。

他說，「既然大家預計結果會是這樣，早些知道結果能完成整個過程，讓他們重啟人生，我想，對他們來說會是解脫。」

他說，現在希望法庭判的刑期會輕些，但完全沒辦法預計。

據港媒報導，昨天法官宣布裁決後，資深大律師余若薇代表鍾沛權及林紹桐陳情。余若薇說，立場新聞在2人被補後隨即停刊，鍾從2021年至今沒有任何工作和收入，其太太仍就蘋果日報被控串謀勾結外國勢力案還押。

余若薇說，林紹桐則患有嚴重疾病，現須接受化療，若被判監則難以接受治療。林已婚、育有一名年幼的女兒，他亦於本案案發後失去工作，現時有少量兼職工作、收入不多，案件對林造成經濟打擊，他也因而失去用獎學金到外國著名大學深造的機會。

余若薇表示，希望法官判處的刑期，不超過2人已還押的日子，2人不需再入獄。