新加坡軍艦首赴廣東與共軍聯演 包含「對海打擊」科目

共軍與新加坡於8月30日至9月5日在湛江及附近海空地域舉行「中新合作-2024」海上聯合演習，這次演習共有3艘艦艇參加，新加坡派出「堅強艦」前往大陸廣東參演，也是這項雙邊聯演首度在大陸舉行，雙方將組織聯合對海打擊、海上補給、聯合搜救、臨檢拿捕等課目演練。

據央視新聞，29日上午，參演的雙方海軍兵力在湛江某軍港完成兵力集結，此次聯演雙方共派出3艘艦艇，新方參演兵力為「堅強艦」，中共參演兵力包括飛彈護衛艦「三亞艦」、獵掃雷艦「河間艦」以及艦載直升機、陸戰隊員等。

消息指，這次演習以專業領域交流為背景，旨在鞏固建立兩國海軍每年交替主辦聯演常態機制，擴大聯演規模影響，塑造與東南亞國家軍事合作良好局面。新華社提到，這是雙方海軍首次在大陸境內舉行雙邊聯合演習。

公開資料顯示，共軍與新加坡海軍2015年首度舉行「中新合作」海上聯演，2023年舉行第二次，如今則是首次在中國大陸舉行。

共軍新聞傳播中心「中國軍號」則在微博發文指出，演習分為兵力集結、港岸籌畫、專業交流、海上聯演4個階段進行。根據計畫，雙方將舉行籌畫研討和文化交流，組織燒烤聯歡會、艦艇公眾開放、軍營運動會等活動。同步在軍港碼頭開展反水雷、援潛救生等專業領域交流。後續將轉入海上聯演階段，「圍繞聯合對海打擊、海上補給占位、聯合搜救、臨檢拿捕等多個課目展開聯合演練」。

新加坡國防部則發文指出，「堅強艦」29日抵達湛江麻斜海軍基地，2024年海上合作演習是該系列演習自2015年啟動以來的第三次。堅強艦正處於其為期三個月的部署的最後一站，此前有從新加坡到夏威夷的多國集團航行、環太平洋演習（RIMPAC）、與日本海上自衛隊的通行演習等。

除了新加坡之外，8月29日上午，共軍與泰軍「鷹擊-2024」空軍聯合訓練在泰國空軍烏隆基地舉行閉幕式。據共軍空軍消息，在為期19天的聯合訓練中，共軍出動殲擊機、殲轟機、直升機等多型裝備與泰國空軍混合編組，圓滿完成各項訓練任務。

消息強調，此次聯訓突出實戰性、聯合性、對抗性等特點，緊貼實戰標準設定演練背景，圍繞指揮協同、兵力部署、戰術運用等展開作戰籌畫，首次將地導、特戰力量融入體系，圓滿完成預警探測、異型機對抗、近距空中支援、突防突擊、戰傷救護等課目訓練，有效提升了部隊實戰化訓練水平和協同作戰能力，檢驗了部隊綜合保障效能。

共軍空軍強調，這是雙方空軍第七次聯合訓練，「雙方彼此信任、共同訓練、相互學習，經受住了考驗」，開創了兩國空軍友好合作、應對共同安全挑戰的新局面。