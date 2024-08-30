稱「釣魚台是中國的」被解雇 前NHK播報員身分遭揭露

日本NHK近日發生一起事件，播報員在工作過程中提到「釣魚台是中國的」，隨後遭到解雇，引起廣泛關注，這位播報員身分被揭露，為49歲山西籍男子胡越，而疑似這位播報員的微博，近日則發文指出，「當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拚命掩蓋當下中國真實發展的面貌」。

港媒星島日報援引日媒報導指，胡越「平時為人溫厚，喜愛日本文學」，他20多年前到東京求學，在東京大學完成了研究生學業。自2002年起一直負責NHK中文新聞的翻譯和發布工作，並多次以特派記者身分為鳳凰衛視出鏡。

日本產經新聞引述胡越前同事介紹指，胡越此前感覺中日關係越來越緊張，自己繼續進行 NHK 播音可能引發不測。他還擔心自己被大陸網友人肉、網暴，「雖然他本來是一個熱愛日本古典文學的溫柔的人，但我認為是積累的不滿情緒觸發了他」。

在大陸社交平台微博認證為「前NHK中國籍員工」的帳戶「樹語treetalk」，8月26日發文指「歸零，歸來，平安，勿念」，顯示人已回到大陸，並提到「既然選擇挺身而出，就必定坦然面對」。

隨後該帳戶又發文指「感謝網友的關心和支持，非常暖心，也有媒體詢問詳情。還是那句話，所有該講的，都在那22秒裡」。他並提到自己可以負責任地講一句題外話，「當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拼命掩蓋當下中國真實發展的面貌，導致普通日本民眾對中國的認知，最少滯後十年，甚至十五年」。

8月30日上午，該帳戶發文指出，假如一個猶太裔播音員在德國公共媒體直播節目中脫稿表達「不要忘記奧斯維辛集中營」、「不要為納粹主義招魂」，他會被德國媒體和全民討伐，儼然成為國家公敵嗎？會被政客朝野連番施壓嗎？會被秘密跟蹤嗎？會被右翼網暴嗎？他強調「既然選擇歷史修正主義的不歸路，與歷史真相為敵，就無法扼殺個人為公義發聲。不是我，也會有別人。事實就是這麼簡單」。