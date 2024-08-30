快訊

新規定曝光！ 9月2日起好市多「5種貴金屬商品」不接受退貨

來不及備份LINE Keep！官方出招「最終回救援方法」教你做 期限只到11月28日

柯文哲列貪汙案被告遭帶往廉政署說明 陳佩琪以證人身分同被約談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稱「釣魚台是中國的」被解雇 前NHK播報員身分遭揭露

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
港媒星島日報指出，被NHK開除的播報員，名字是胡越，也曾替鳳凰衛視擔任特派記者。（圖／截自鳳凰衛視微博）
港媒星島日報指出，被NHK開除的播報員，名字是胡越，也曾替鳳凰衛視擔任特派記者。（圖／截自鳳凰衛視微博）

日本NHK近日發生一起事件，播報員在工作過程中提到「釣魚台是中國的」，隨後遭到解雇，引起廣泛關注，這位播報員身分被揭露，為49歲山西籍男子胡越，而疑似這位播報員的微博，近日則發文指出，「當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拚命掩蓋當下中國真實發展的面貌」。

港媒星島日報援引日媒報導指，胡越「平時為人溫厚，喜愛日本文學」，他20多年前到東京求學，在東京大學完成了研究生學業。自2002年起一直負責NHK中文新聞的翻譯和發布工作，並多次以特派記者身分為鳳凰衛視出鏡。

日本產經新聞引述胡越前同事介紹指，胡越此前感覺中日關係越來越緊張，自己繼續進行 NHK 播音可能引發不測。他還擔心自己被大陸網友人肉、網暴，「雖然他本來是一個熱愛日本古典文學的溫柔的人，但我認為是積累的不滿情緒觸發了他」。

在大陸社交平台微博認證為「前NHK中國籍員工」的帳戶「樹語treetalk」，8月26日發文指「歸零，歸來，平安，勿念」，顯示人已回到大陸，並提到「既然選擇挺身而出，就必定坦然面對」。

隨後該帳戶又發文指「感謝網友的關心和支持，非常暖心，也有媒體詢問詳情。還是那句話，所有該講的，都在那22秒裡」。他並提到自己可以負責任地講一句題外話，「當今的日本媒體不僅掩蓋歷史真相，更拼命掩蓋當下中國真實發展的面貌，導致普通日本民眾對中國的認知，最少滯後十年，甚至十五年」。

8月30日上午，該帳戶發文指出，假如一個猶太裔播音員在德國公共媒體直播節目中脫稿表達「不要忘記奧斯維辛集中營」、「不要為納粹主義招魂」，他會被德國媒體和全民討伐，儼然成為國家公敵嗎？會被政客朝野連番施壓嗎？會被秘密跟蹤嗎？會被右翼網暴嗎？他強調「既然選擇歷史修正主義的不歸路，與歷史真相為敵，就無法扼殺個人為公義發聲。不是我，也會有別人。事實就是這麼簡單」。

NHK 日本 東京大學

延伸閱讀

文化大學校友捐獎學金 以已故教授宋越倫為名

日本新年度預算需求估逾117兆日圓 社福防衛創新高

羽球／戴資穎向她說好久不見 日本退役名將：希望來熊本賽

釣魚台到底是誰的？金城武答案曝光 認對身分認同相當矛盾

相關新聞

稱「釣魚台是中國的」被解雇 前NHK播報員身分遭揭露

日本NHK近日發生一起事件，播報員在工作過程中提到「釣魚台是中國的」，隨後遭到解雇，引起廣泛關注，這位播報員身分被揭露，...

大陸發布仙賓暗沙調查報告 控菲律賓全程監視干擾調查

大陸自然資源部今年5到7月就南海仙賓暗沙珊瑚礁生態系統狀況進行調查評估，並於30日首度發布「仙賓礁（我稱仙賓暗沙）珊瑚礁...

港《立場》案歐盟批擠壓言論自由 陸使團：言論自由不是亂港通行證

香港的《立場新聞》案判決出爐，29日香港區院法官郭偉健裁定，兩名被告、《立場》前總編鍾沛權及署任總編林紹桐，因發布評論文...

罕見會晤！張又俠暗示「被蘇利文約見」 陸學者：因台灣問題軍事化成分上升

中共中央軍委副主席張又俠29日在北京與美國國家安全顧問蘇利文舉行了一次罕見的會晤，並就台灣問題展開大篇幅的意見交換。復旦...

中共政法委秘書長：政法機關要「聚焦主責主業」防風險

中共中央政法委秘書長誾柏30日在黨媒撰文，針對政法工作強調，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，政法機關要「聚焦...

蘇利文訪北京受矚 大陸學者：北京仍盼拜登卸任前訪陸

美國白宮國安顧問蘇利文訪問大陸3天，受到各界關注，大陸學者解讀指出，在中美領導人通話以及在多邊場合可能碰頭之外，北京還是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。