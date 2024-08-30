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蘇利文訪中結束 北京：中美打交道在於5個關鍵

中央社／ 上海30日電
白宮國安顧問蘇利文。美聯社
白宮國安顧問蘇利文。美聯社

美國國家安全顧問蘇利文訪中行程結束，中國外交部對外表示，中美打交道在於「樹立正確認知」等5個關鍵，台灣、民主人權、道路制度、發展權利則是中美關係4條紅線。

蘇利文（Jake Sullivan）於27至29日期間訪問中國，中國外交部北美大洋洲司長楊濤昨晚對媒體表示，這是時隔8年再有美國國家安全顧問訪問中國，也是蘇利文任內第一次訪中，這是雙方落實中美元首共識重要措施。

據央視報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅於27日、28日與蘇利文進行戰略溝通，雙方前後談了6輪、11個多小時，期間討論中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題；中央軍委副主席張又俠也會晤了蘇利文。

楊濤表示，這是王毅與蘇利文舉行的第4輪戰略溝通，雙方在維也納、馬爾他、曼谷的前3輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，這次到北京雁棲湖，離北京愈來愈近，談得也愈來愈深入，「雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性的」。

楊濤提到中美打交道在於5個關鍵。他說，回顧過去幾年中美打交道經驗，王毅從中獲得經驗啟示，可概括為5個關鍵，其有助於雙方更好地開闢未來，找到中美兩個大國正確相處之道。

5個關鍵包括中美關係保持正確方向的關鍵在於兩國元首掌舵領航、中美兩國避免衝突對抗的關鍵在於遵守3個聯合公報、中美互動順利展開的關鍵在於平等相待、中美關係行穩致遠的關鍵在於鞏固民意基礎、中美雙方實現和平共處的關鍵在於樹立正確認知。

楊濤強調，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的4條紅線」。他說，中國在這些重點問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民的發展權利不可剝奪」。

他說，一旦觸碰這些紅線，中美關係就兜不住底（指局面無法控制），「護欄」也會形同虛設，「台獨是台海和平穩定的最大風險。美方多次表示，堅持一個中國政策，不支持台灣獨立、不支持兩個中國、不支持一中一台，就應該落到實處，恪守一個中國原則和中美3個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一」。

關於南海問題，楊濤回應，中國捍衛自身領土主權和海洋權益的決心堅定不移，致力於維護「南海各方行為宣言」的嚴肅性和有效性，發展盟友夥伴關係是美國自己的事，但是不要因此損害中國利益，菲律賓應當言而有信，美國也要做有利於地區和平穩定的事情；關於烏克蘭問題，楊濤強調，中國立場為「勸和促談、政治解決」。

關於經貿科技問題，楊濤認為，美國「小院高牆」不斷擴大、沒有界限，所謂的「國家安全」成為一個什麼都能裝的「筐」，指控中國「產能過剩」的說法是搞保護主義的藉口，背後還是美國對中國的錯誤認知，打壓中國經貿科技發展，損人不利己，也不會得逞。

溝通 美國

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