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中共政法委秘書長：政法機關要「聚焦主責主業」防風險

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央政法委秘書長誾柏，30日在黨媒撰文，針對政法工作有諸多表態。（圖／取自大陸最高人民檢察院官網）
中共中央政法委秘書長誾柏，30日在黨媒撰文，針對政法工作有諸多表態。（圖／取自大陸最高人民檢察院官網）

中共中央政法委秘書長誾柏30日在黨媒撰文，針對政法工作強調，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生，政法機關要「聚焦主責主業」，「以完善的制度機制風險、保安全、護穩定」。同時他也強調，要「推動健全重大突發公共事件處置保障體系」、「完善政法領域維護國家政治安全工作機制」。

中共中央黨校機關報「學習時報」30日在頭版刊出由誾柏署名的文章「進一步全面深化政法領域改革 以政法工作現代化支撐和服務中國式現代化」。

誾柏指出，進一步全面深化政法領域改革是「應對重大風險挑戰的迫切需要」。他強調防範化解重大風險，堅決維護國家安全和社會穩定，是政法戰線的重要職責。當前，世界百年未有之大變局加速演進，不確定難預料因素增多的時期，各種「黑天鵝」、「灰犀牛」事件隨時可能發生。政法機關要「聚焦主責主業」，全面貫徹總體國家安全觀，緊緊圍繞建設更高水平的「平安中國」，「以完善的制度機制防風險、保安全、護穩定」。

他強調，要推動完善國家安全力量佈局，構建「聯動高效的國家安全防護體系」，完善「政法領域維護國家政治安全工作機制」，堅決防範化解各類政治安全風險，在世界大變局中堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全。同時要推動健全「重大突發公共事件處置保障體系」，以及堅持和發展新時代「楓橋經驗」，立足預防、調解、法治、基層，正確處理人民內部矛盾，提升矛盾糾紛預防化解法治化水平。

同時要推動「完善社會治安整體防控體系」，健全刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助、未成年人犯罪預防治理等工作機制，健全掃黑除惡常態化機制，依法嚴懲群眾反映強烈的違法犯罪活動。推動探索建立「全國統一的人口管理制度」。完善涉外國家安全機制，健全反制裁、反干涉、反「長臂管轄」機制等。

此外文章還提到，要健全監察機關、公安機關、檢察機關、審判機關、司法行政機關各司其職，監察權、偵查權、檢察權、審判權、執行權相互配合、相互制約的體制機制，「確保執法司法各環節全過程在有效制約監督下運行」。推動加強和改進未成年人權益保護，強化未成年人犯罪預防和治理，制定專門矯治教育規定等。

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