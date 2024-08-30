蘇利文訪北京受矚 大陸學者：北京仍盼拜登卸任前訪陸

美國白宮國安顧問蘇利文訪問大陸3天，受到各界關注，大陸學者解讀指出，在中美領導人通話以及在多邊場合可能碰頭之外，北京還是希望拜登在卸任之前能訪問中國大陸。尤其是美國11月將舉行總統大選，如果拜登能訪問大陸，「不僅顯示中美關係不能輕易走向分裂，也有助於緩和美國的對華政策壓力」。

新加坡聯合早報援引南京大學國際關係學院執行院長朱鋒分析指出，蘇利文（Jake Sullivan）訪陸意味著中美高端戰略對話管道正式啟動，大陸國家主席習近平和中央軍委副主席張又俠分別同蘇利文會面，顯示北京重視與美國的戰略對話，這對中美之間加深認識、防止衝突和誤判，「具有非常重要的積極意義」。

雙方此次戰略溝通有談及元首「新一輪互動」，朱鋒認為，在中美領導人通話以及在多邊場合可能碰頭之外，北京還是希望拜登（Joe Biden）在卸任之前能訪問中國大陸。尤其是美國11月將舉行總統大選，美國政客往往把中國大陸當替罪羊撈取政治資本，如果拜登能訪問大陸，「不僅顯示中美關係不能輕易走向分裂，也有助於緩和美國的對華政策壓力」。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院副教授李明江則分析，中共中央軍委副主席會見美國國安團隊高官比較少見，也體現中國大陸確實希望通過高層互動能穩定中美關係。這是8年來，美國國安顧問首度與中共軍委副主席會面，此前在2016年，時任美國國家安全顧問賴斯曾與時任中共中央軍委副主席范長龍會面。

央視新聞則援引中國國際問題研究院副研究員蘇曉暉分析指， 蘇利文此次訪問，展現和凸顯的是中美兩國進行戰略溝通的意願和需要。尤其是在美國大選的背景之下，對於拜登政府來說，要防止來自政治對手的攻擊，但另外一方面，對大陸溝通的需要有進一步凸顯。

蘇曉暉提到，這次蘇利文訪問是從27日到29日，訪問行程覆蓋了三天時間，「恰恰說明雙方之間有話可說，有話要說。而美國也希望更深層次與中方進行戰略溝通」。

她表示，對於中美元首會不會進行新一輪的互動，是國際社會關注的焦點。而相關的議題顯然在蘇利文訪問期間進行了討論，雙方都有意維持溝通的勢頭，同時進一步的推進雙方之間的互動。另外她也強調「機制化也在中美關係當中發揮著關鍵的作用」，不管是軍事各層級的溝通，還是在人工智慧等各領域保持溝通的態勢，都通過蘇利文此次訪問使雙方互動進一步強化，未來將進一步落實。