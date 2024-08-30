快訊

乘客搭台鐵新自強號「洗劫衛生紙」 清潔員抓包怒：你有沒有事啊？

巴黎奧運火炬太難做 日本SOTO社長想放棄但員工不肯

心臟病發作可能跟你想的不一樣 專家揭不該忽視的7種潛藏症狀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港《立場》案歐盟批擠壓言論自由 陸使團：言論自由不是亂港通行證

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
歐盟批判立場案擠壓香港言論自由，陸駐歐盟使團反駁稱，言論自由不是亂港通行罪。圖為周四裁定後，香港國安處總警司李桂華在法院外向港媒說明法官裁定情形。 截自香港01直播畫面
歐盟批判立場案擠壓香港言論自由，陸駐歐盟使團反駁稱，言論自由不是亂港通行罪。圖為周四裁定後，香港國安處總警司李桂華在法院外向港媒說明法官裁定情形。 截自香港01直播畫面

香港的《立場新聞》案判決出爐，29日香港區院法官郭偉健裁定，兩名被告、《立場》前總編鍾沛權及署任總編林紹桐，因發布評論文章被裁定煽動罪成立，押後至 9 月 26 日判刑；歐盟對外行動署發言人發表聲明，稱香港區域法院涉《立場新聞》案相關判決進一步擠壓言論自由空間，呼籲香港當局停止類似起訴，維護新聞自由。對此，大陸駐歐盟使團發言人以答記者問方式回應稱，新聞和言論自由不是違法犯罪的擋箭牌，更不是反中亂港活動的通行證。

根據中國駐歐盟使團微信公眾號30日消息，駐歐盟使團發言人就歐盟對外行動署發言人涉港聲明答記者問。傳團發言人表示，中方注意到有關聲明。香港是法治社會，有法必依、違法必究。新聞和言論自由不是違法犯罪的擋箭牌，更不是反中亂港活動的通行證。特區司法部門公正審案，依法辦案，合理合法，不容詆毀。

他表示，香港事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力幹預。歐方自詡崇尚法治，卻對別國司法案件說三道四，嚴重違背法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。我們敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權和香港法治，停止幹預香港事務和中國內政。

歐盟 言論自由 香港

延伸閱讀

對歐白蘭地反傾銷調查 陸初裁認定造成損害但暫不開徵臨時關稅

應曉薇搜索前一天想去香港...她否認要逃亡 目的是「幫媽媽買藥」

香港房價 探八年低點

碳費2026年正式收費 業界籲政府爭取抵減歐盟CBAM

相關新聞

蘇利文訪北京受矚 大陸學者：北京仍盼拜登卸任前訪陸

美國白宮國安顧問蘇利文訪問大陸3天，受到各界關注，大陸學者解讀指出，在中美領導人通話以及在多邊場合可能碰頭之外，北京還是...

港《立場》案歐盟批擠壓言論自由 陸使團：言論自由不是亂港通行證

香港的《立場新聞》案判決出爐，29日香港區院法官郭偉健裁定，兩名被告、《立場》前總編鍾沛權及署任總編林紹桐，因發布評論文...

菲以直升機向仙賓礁滯留菲9701船空投物資 陸海警局：立即自行撤走

中國海警局昨晚發布消息，新聞發言人甘羽昨表示，8月28日，菲律賓1架H-145型直升機向非法滯留中國仙賓礁的菲海警970...

罕見會晤！張又俠暗示「被蘇利文約見」 陸學者：因台灣問題軍事化成分上升

中共中央軍委副主席張又俠29日在北京與美國國家安全顧問蘇利文舉行了一次罕見的會晤，並就台灣問題展開大篇幅的意見交換。復旦...

陸外交部：台灣、人權、道路、發展是北京的四條紅線

美國白宮國安顧問蘇利文已結束在北京的3天訪問，大陸外交部美大司司長楊濤就此強調，蘇利文與中共外事辦主任兼外長王毅談了6輪...

美兩議員認威脅美國國家安全 寧德時代：對美威脅不比磚頭大

環球時報報導，美國國會兩名共和黨議員28日要求美國國防部將中國電池製造商寧德時代列入「涉嫌與中國軍方合作」的限制名單中，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。