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港《立場》案歐盟批擠壓言論自由 陸使團：言論自由不是亂港通行證
香港的《立場新聞》案判決出爐，29日香港區院法官郭偉健裁定，兩名被告、《立場》前總編鍾沛權及署任總編林紹桐，因發布評論文章被裁定煽動罪成立，押後至 9 月 26 日判刑；歐盟對外行動署發言人發表聲明，稱香港區域法院涉《立場新聞》案相關判決進一步擠壓言論自由空間，呼籲香港當局停止類似起訴，維護新聞自由。對此，大陸駐歐盟使團發言人以答記者問方式回應稱，新聞和言論自由不是違法犯罪的擋箭牌，更不是反中亂港活動的通行證。
根據中國駐歐盟使團微信公眾號30日消息，駐歐盟使團發言人就歐盟對外行動署發言人涉港聲明答記者問。傳團發言人表示，中方注意到有關聲明。香港是法治社會，有法必依、違法必究。新聞和言論自由不是違法犯罪的擋箭牌，更不是反中亂港活動的通行證。特區司法部門公正審案，依法辦案，合理合法，不容詆毀。
他表示，香港事務純屬中國內政，不容許任何外部勢力幹預。歐方自詡崇尚法治，卻對別國司法案件說三道四，嚴重違背法治精神，粗暴干涉中國內政，中方對此強烈不滿和堅決反對。我們敦促歐方恪守國際法和國際關係基本準則，尊重中國主權和香港法治，停止幹預香港事務和中國內政。
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