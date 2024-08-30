陸外交部：台灣、人權、道路、發展是北京的四條紅線

美國白宮國安顧問蘇利文已結束在北京的3天訪問，大陸外交部美大司司長楊濤就此強調，蘇利文與中共外事辦主任兼外長王毅談了6輪、11個多小時，雙方就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論，北京也強調，「台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方在中美關係中劃出的四條紅線」。

據大陸外交部美大司官微「寬廣太平洋」消息，楊濤29日晚間就蘇利文的訪問向媒體吹風。

他表示，這是美國總統國安顧問時隔八年再次訪陸，是蘇利文（Jake Sullivan）任內首次訪陸，是雙方落實中美元首共識的重要舉措。他歷數大陸高層與蘇利文會晤的情況，包含大陸國家主席習近平29日下午「禮節性」會見蘇利文，中共中央軍委副主席張又俠也會見了蘇利文。

楊濤提到，27日至28日王毅與蘇利文舉行「戰略溝通」，「雙方前後談了6輪，11個多小時，討論了中美關係、敏感問題以及重大國際和地區熱點問題」。這是王毅同蘇利文舉行的第四輪戰略溝通，雙方在維也納、馬爾他、曼谷的前三輪戰略溝通以及在華盛頓的會見都取得了積極成果，此次到北京雁棲湖，「離北京越來越近，談得也越來越深入。雙方都認為，此輪戰略溝通是坦誠、實質性、建設性的」。

他也強調，台灣、民主人權、道路制度、發展權利是大陸「在中美關係中劃出的四條紅線」。大陸重點就這些問題表達嚴重關切、闡明嚴正立場、提出嚴肅要求。陸方強調，「台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，中國的政治制度和發展道路不可挑戰，中國人民的發展權利不可剝奪，觸碰這些底線紅線，中美關係就兜不住底，『護欄』也會形同虛設」。「台獨」是台海和平穩定的最大風險。既然美方多次表示，堅持一個中國政策，不支持「台灣獨立」，不支持「兩個中國」，不支持「一中一台」，就應該落到實處，「恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一」。

就烏克蘭問題，大陸強調沒有從中漁利，要求美方要停止散佈「中國支持俄羅斯國防工業」的虛假敘事，「不要再抹黑栽贓、甩鍋推責，更不要濫施非法單邊制裁」。就經貿關係，大陸強調，「美方應該知道，中國不可能始終處於產業鏈中低端，有能力、有需要也有權利向產業鏈中上游攀升」。至於南海問題，大陸要求菲律賓應當言而有信，美國也要做有利於地區和平穩定的事情。

據指出，此次戰略溝通中，雙方梳理了舊金山會晤以來落實兩國元首重要共識取得的進展，同意繼續加以推進。雙方還達成了一些具體共識，包括：保持高層交往和各層級溝通，繼續開展禁毒、執法、非法移民遣返、應對氣候變化等領域合作，適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第二輪中美人工智慧政府間對話等機制性安排，繼續就中東、烏克蘭、朝鮮半島等國際地區熱點問題保持溝通。這些新成果將有利「共同推動中美關係穩定、健康、可持續發展」。