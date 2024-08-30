美兩議員認威脅美國國家安全 寧德時代：對美威脅不比磚頭大

環球時報報導，美國國會兩名共和黨議員28日要求美國國防部將中國電池製造商寧德時代列入「涉嫌與中國軍方合作」的限制名單中，他們認為，對這家中國企業的依賴會威脅美國國家安全。寧德時代則反駁說，該公司的產品對美國國家安全的威脅「並不比磚頭大」。

根據路透社29日報導，主張此舉的兩名共和黨人分別為美國聯邦參議員盧比歐和眾議員穆勒納爾。他們表示：「對寧德時代的依賴就是對中國政府的依賴，這威脅到美國國家安全。」他們認為，這項提議將向目前正在考慮與該公司合作的美國公司發出強烈訊號。報告引述專家的分析稱，如果被列入限制名單，企業將面臨重大聲譽風險，也無法獲得美國軍方的訂單。

對此，寧德時代在29日發給《環球時報》的聲明中表示，兩名議員的指控「毫無根據」。 「寧德時代的電池產品在自然災害、極端天氣和電網不穩定造成的停電期間幫助了數百萬美國家庭和小型企業。」這份聲明寫道，寧德時代在美國市場銷售的電池產品是無源產品，不包含任何允許遠端存取與控制的硬體或軟體，「不從事任何與軍事有關的活動」。

報導稱，今年以來，美國一些政客以「國家安全」為由叫停美中企業的合作。 2月，美國公用事業公司杜克能源表示，已切斷寧德時代生產的大型電池與北卡羅來納州海軍陸戰隊勒瓊營的連接，並表示將在其民用項目中逐步放棄使用該公司的產品。路透社當時報道稱，避免使用中國電池可能使公用事業業者陷入嚴重的供應困境。

此外，今年1月，美國國防部也將十多家中國公司列入「涉軍」限制名單，包括中微公司、長江儲存、禾賽科技等。禾賽科技隨後起訴美國國防部。本月早些時候，《金融時報》爆料稱，美國國防部計劃將禾賽科技移出限制名單，因為擔心將該公司列入名單的理由在法庭上站不住腳。