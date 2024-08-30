菲以直升機向仙賓礁滯留菲9701船空投物資 陸海警局：立即自行撤走

中國海警局昨晚發布消息，新聞發言人甘羽昨表示，8月28日，菲律賓1架H-145型直升機向非法滯留中國仙賓礁的菲海警9701號船空投物資，中方全程跟監、依規處置。

菲律賓問詢者報也報導稱，菲律賓武裝部隊參謀長小羅密歐．布勞納表示，菲律賓出動直升機為滯留在仙賓礁9701艦運送了補給。

甘羽表示，菲方冒險行徑，極易造成海空不測事件。近期，菲方多次企圖通過海警船、公務船、漁船等，對9701號船實施運補均遭失敗。菲9701號船可以機動、自行撤離，相關問題即能迎刃而解，但菲方卻以9701號船官兵健康和生命安全為賭注，借「人道主義」之名行「冒險侵權」之實，嚴重侵犯中方領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞區域和平穩定。

他表示，我們正告菲方立即停止冒險行徑、煽動炒作，立即自行撤走9701號船，不要誤判情勢、升級事態，否則由此造成的一切後果完全由菲方負責。中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警嚴陣以待，並已做好充分準備，堅決維護國家領土主權和海洋權益。