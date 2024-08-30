新聞眼／拜習通話 美中鬥而不破指標

在美國大選到來前，北京最低限度管理對美關係，避免引發意外衝突或被捲入美國內政鬥爭；中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅與白宮國安顧問蘇利文的最新戰略對話顯示，雙方在鬥而不破基礎上，傳遞了維繫雙邊關係的意願，最明顯的指標就是拜習再次通話。

當前美中關係僅是從去年初氣球事件中緩步回升，依舊敏感備至；兩岸局勢、俄烏戰爭乃至中東衝突，美中都是重要的利害關係人；美國大力推動平定烏克蘭和加薩走廊的戰火，並希望北京發揮關鍵影響力，這些期待和關切都被寫進美中外交高層的最新談話成果。

美國總統大選今年數度上演驚奇，先是川普躲過暗殺，接著是拜登退選交棒給賀錦麗，誰也不敢說接下來的選舉不會再起波瀾，北京密切關注，也避免被捲入美國內政鬥爭。

三名中方學者，八月在外交事務雜誌聯名撰文，剖析川普與賀錦麗政府的對中政策，得出結論是，新的川普政府與賀錦麗政府對中戰略方向可能一致，將分別給中方帶來挑戰和不利影響，且似乎都不希望中美發生大規模軍事衝突或發生經濟與社會脫鉤。

金融時報報導，北京官員嘗試建立與川普陣營的溝通管道失敗，即便與川普長女伊凡卡夫婦有交情的前駐美大使崔天凱，都未成功搭上線。歸納該報導說法，主因包含川普當前目標在勝選，競選期間與外國官員往來沒太多好處，一不小心就會重演二○一六年通俄門爭議；也因涉及美中關係的敏感，中方官員了解這些往來都可能被描述為干涉選舉。

當蘇利文訪問北京密集會談，交換拜習會以來確立的雙邊共同推動議題進展，美中勢必也盤點未來數月可能影響雙方關係的事件，包含台灣正在推動的賴清德總統首次出訪計畫。

在選舉結果出爐前，北京最低限度管理對美關係，拜登政府也需要維持最穩定的對中關係，避免中國議題在選舉發酵，成為美選的不可控因素。