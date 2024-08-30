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陸學者：520後台海不穩定上升

聯合報／ 特派記者陳政錄陳宥菘／北京、上海報導
大陸學者認為，五二○後台海不穩定性上升，此時共同在台灣問題上強化風險管控，符合雙方利益。 美聯社
大陸學者認為，五二○後台海不穩定性上升，此時共同在台灣問題上強化風險管控，符合雙方利益。 美聯社

美白宮國安顧問蘇利文訪華，接連與大陸外長王毅、中共中央軍委副主席張又俠、大陸國家主席習近平會面，「台灣問題」成為雙邊談話焦點。大陸學者受訪認為，五二○後台海不穩定性上升，此時共同在台灣問題上強化風險管控，符合雙方利益。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，蘇利文此次訪問北京，提供要和中方共同強化管控台灣問題風險的信號；他說，五二○後，台灣領導人的種種作為升高台海緊張局勢，「相信美國人也看到了，甚至因此感受到壓力」。他說，中方明確要求停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事，其中，不給「台獨」釋放錯誤信號，相信會是未來的重點。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯表示，蘇利文的職務需要協調外交、安全、軍事戰略問題，特別是美方對台海局勢比較關注，因此除了跟中方外交官員就此交換意見以外，這次與張又俠會晤可以讓他更能瞭解中國軍方在台灣問題上的立場，當然也包括推動兩軍關係交往。

吳心伯指出，過去台灣問題主要是政治問題，近年台灣問題軍事化成分上升，也就意味中國軍方處理台灣問題的作用在增大，所以美方關心中國軍方在台灣問題上的立場和考慮。此外，張又俠是軍委排名第一的副主席，他的發言代表中國軍方立場，雙方可以就軍事議題做最直接溝通。

華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜認為，面對俄烏衝突、以哈衝突持續，美國不可能三線作戰。美國對台灣的支持更多是口頭上，也不想讓台灣領導人衝擊大陸，導致美國的自身利益受損，因此，美國沒有必要跟大陸硬槓，遂釋放管控風險的信號。

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