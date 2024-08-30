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蘇利文轉達 拜登盼通話習近平

聯合報／ 特派記者陳政錄、國際中心／綜合報導
中國大陸國家主席習近平（右）廿九日在北京人民大會堂與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左）會面。（美聯社）
中國大陸國家主席習近平（右）廿九日在北京人民大會堂與美國白宮國家安全顧問蘇利文（左）會面。（美聯社）

訪華的美白宮國安顧問蘇利文昨天上午和中共中央軍委副主席張又俠會面，下午再會見大陸國家主席習近平。習近平說，中美兩個大國打交道，首先是樹立正確的戰略認知，蘇利文除轉達美國總統拜登期盼於「未來幾周」與習近平進行談話，也強調美方「一個中國」政策沒有改變，拜登卸任前可能會和習近平會面，也許是預計今年十一月在秘魯首都利馬舉行的亞太經合會（ＡＰＥＣ）峰會。

新華社報導，習近平指出，中美兩個大國打交道，首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個「管總」問題。他說，中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標；按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則；堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場；賡續中美人民傳統友誼的努力等四個「沒有變」。

蘇利文會張又俠：中美指揮官將通話

蘇利文則重申美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟體系反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突等「四不一無意」；美方「一個中國」政策沒有改變，無意將台灣問題作為遏制中國的工具。

而蘇利文會見習近平前，先罕見地會晤中共中央軍委副主席張又俠。根據白宮發布的會面摘要，蘇利文提出維持台海和平穩定的重要性、美國對南海自由航行權的承諾等議題，雙方也同意，近期舉行戰區指揮官的通話。

張又俠提台灣：第一條不可逾越紅線

蘇利文指出，兩國有責任防止競爭變為衝突或對抗。雙方重申，定期軍事對話的重要，這也是拜登與習近平去年底在加州高峰會後，雙方持續維持高層外交、溝通管道暢通的一部分。

張又俠在會見蘇利文時，強調台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。

張又俠說，「你們要求與我會面，表明了你們對軍事安全和我們軍隊之間關係的重視」。他告訴蘇利文，中方始終致力於維護台海和平穩定，但「台獨」和台海和平穩定水火不容；堅決反「獨」促統是解放軍的使命職責所繫，對「台獨」勢力的肆意挑釁，必須予以反制，中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。

拜登 習近平

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