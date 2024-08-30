快訊

威京集團主席押了！京華城容積率弊案 法院裁定沈慶京羈押禁見

聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京香山論壇9月舉行 美俄將派團

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導

第十一屆北京香山論壇將於九月十二日至十四日在北京舉行，大陸國防部發言人吳謙廿九日證實，美、俄兩國都會派團參會。另就中美新一輪戰略對話，同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話，他說，中美雙方正在通過軍事外交渠道展開溝通。

大陸國防部廿九日召開例行發布會，就香山論壇籌備情況，吳謙首先宣布，各項籌備工作現已基本就緒，截至八月廿八日，已有九十多個國家、國際組織官方代表團確認出席，與會人員的數量和層級再創新高，代表性更趨全面。

吳謙說，本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」，旨在凝聚智慧、擴大共識、增進互信，探索建構符合世界發展實際的安全架構和新型安全之路。論壇設「安全合作與亞太繁榮穩定」、「多極化與國際秩序走向」、「『全球南方』與世界和平發展」、「國際機制與全球安全治理」四場全體會議、八場平行分組會議。

還將舉辦高級、名家對話及「上合+」青年智庫專家沙龍、中外青年軍官學者研討會等特色活動。

就美俄兩國是否派員出席，和在去年拜習會後，當前中美兩軍有所接觸的背景下，美方層級是否提升，吳謙表示，第十一屆北京香山論壇主辦方，向包括美國、俄羅斯在內的一百多個國家防務部門和軍隊發出了邀請。

但他僅透露，「從目前我掌握到的情況來看，這兩個國家都會派團參會，也希望更多受邀國積極參加此次北京香山論壇。」

北京 國防部

延伸閱讀

「台商台青走晉來」 兩岸500人參會

獨／防堵淡水河破口 陸軍關指部河防指管中心接管主導防務

NBA／奧運金牌換冠軍戒？安東尼說不：層級完全不同

中職／高階旅美代表性打者 陳俊秀看張育成完全不同層級

相關新聞

蘇利文轉達 拜登盼通話習近平

訪華的美白宮國安顧問蘇利文昨天上午和中共中央軍委副主席張又俠會面，下午再會見大陸國家主席習近平。習近平說，中美兩個大國打...

陸學者：520後台海不穩定上升

美白宮國安顧問蘇利文訪華，接連與大陸外長王毅、中共中央軍委副主席張又俠、大陸國家主席習近平會面，「台灣問題」成為雙邊談話...

新聞眼／拜習通話 美中鬥而不破指標

在美國大選到來前，北京最低限度管理對美關係，避免引發意外衝突或被捲入美國內政鬥爭；中共中央政治局委員、中央外事辦主任王毅...

夏立言指九二共識是我方提出大陸接受 陸委會：遺憾

國民黨副主席夏立言目前在大陸訪問，他在江西與大陸國台辦主任宋濤會見，也強調「九二共識是當年由我政府主動提出，被大陸接受後...

握手畫面曝光！習近平會蘇利文 央視：美提無意將台灣作為遏制陸工具

大陸國家主席習近平29日會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文，他向蘇利文強調大陸「對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落」，並提...

罕見會晤！張又俠暗示「被蘇利文約見」 陸學者：因台灣問題軍事化成分上升

中共中央軍委副主席張又俠29日在北京與美國國家安全顧問蘇利文舉行了一次罕見的會晤，並就台灣問題展開大篇幅的意見交換。復旦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。