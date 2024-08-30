北京香山論壇9月舉行 美俄將派團

第十一屆北京香山論壇將於九月十二日至十四日在北京舉行，大陸國防部發言人吳謙廿九日證實，美、俄兩國都會派團參會。另就中美新一輪戰略對話，同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話，他說，中美雙方正在通過軍事外交渠道展開溝通。

大陸國防部廿九日召開例行發布會，就香山論壇籌備情況，吳謙首先宣布，各項籌備工作現已基本就緒，截至八月廿八日，已有九十多個國家、國際組織官方代表團確認出席，與會人員的數量和層級再創新高，代表性更趨全面。

吳謙說，本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」，旨在凝聚智慧、擴大共識、增進互信，探索建構符合世界發展實際的安全架構和新型安全之路。論壇設「安全合作與亞太繁榮穩定」、「多極化與國際秩序走向」、「『全球南方』與世界和平發展」、「國際機制與全球安全治理」四場全體會議、八場平行分組會議。

還將舉辦高級、名家對話及「上合+」青年智庫專家沙龍、中外青年軍官學者研討會等特色活動。

就美俄兩國是否派員出席，和在去年拜習會後，當前中美兩軍有所接觸的背景下，美方層級是否提升，吳謙表示，第十一屆北京香山論壇主辦方，向包括美國、俄羅斯在內的一百多個國家防務部門和軍隊發出了邀請。

但他僅透露，「從目前我掌握到的情況來看，這兩個國家都會派團參會，也希望更多受邀國積極參加此次北京香山論壇。」