新疆黨委首開「鑄牢」工作領導小組會議：強化安全保障

中共民族政策又有最新的變化。中共新疆自治區黨委29日召開「自治區黨委鑄牢中華民族共同體意識工作領導小組第一次會議」，由中共政治局委員兼新疆黨委書記馬興瑞擔任組長，會議提出要「堅決維護社會大局穩定」，扎實推進反恐維穩法治化常態化，有效防範化解重大風險隱患，「強化鑄牢中華民族共同體意識的安全保障」。

據新疆日報消息，新疆自治區黨委鑄牢中華民族共同體意識工作領導小組8月29日召開第一次會議，「研究健全鑄牢中華民族共同體意識領導體系和工作機制，安排部署重點工作」。

馬興瑞指出，要切實抓好重點任務落實，有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識。堅決維護社會大局穩定，加強抓穩定和促發展兩方面工作的統籌結合，扎實推進反恐維穩法治化常態化，有效防範化解重大風險隱患，強化鑄牢中華民族共同體意識的安全保障。

他還強調，要多管道促進各族群眾穩定就業增收，夯實鑄牢中華民族共同體意識的物質基礎。深入推進文化潤疆，「促進宗教健康發展」，持續增進各族群眾「五個認同」，鞏固鑄牢中華民族共同體意識的思想基礎。深入推進青少年「築基」工程推動南疆高等教育提質擴容，建強鑄牢中華民族共同體意識的主陣地。加快推進嵌入式城鎮化建設，推動各族群眾逐步實現在空間、文化、經濟、社會、心理等方面的全方位嵌入，「優化鑄牢中華民族共同體意識的社會結構」。

據指出，會議研究審議「自治區黨委鑄牢中華民族共同體意識工作領導小組工作規則」，聽取「中國共產黨新疆維吾爾自治區委員會關於堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導 有形有感有效鑄牢中華民族共同體意識的實施意見」重點任務分工情況彙報。

公開資料顯示，中共在各個民族自治區黨委都有常態性的「自治區黨委統一戰線工作領導小組」，負責民族與宗教等統戰工作，而2023年6月中共總書記習近平在內蒙古考察時，首次提出「鑄牢中華民族共同體意識是民族地區各項工作的主線」，隨後成為各少數民族聚居區的政府施政目標。

當年底內蒙古自治區黨委制定了「全面貫徹鑄牢中華民族共同體意識主線的若干措施」；今年初廣西壯族自治區黨委辦公廳印發「關於成立廣西鑄牢中華民族共同體意識研究工作領導小組的通知」，決定成立該領導小組，作為研究、決策諮詢相關工作機制管理。

大陸國家民委副主任、黨組成員邊巴札西近日在中共中宣部旗下「時事報告」雜誌刊文指出，以美國為首的反華勢力持續在民族、宗教、人權、涉疆涉藏等問題上頻頻發難，「民族工作日益處於大國博弈前線」。他強調，共同性深刻反映了中華民族歷史發展的大勢，共同性是主導、是方向、是根本，代表了各族人民的根本利益、整體利益、長遠利益，是最大的同心圓，要清醒認識共同性是主導、是方向，「差異性不能削弱和危害共同性」。