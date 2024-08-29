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恐影響香港新聞自由？立場新聞17篇文章被控煽動 高層罪名成立

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香港警方國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》「串謀發布煽動刊物罪」為由，拘捕前總編輯鍾沛權（圖右戴眼鏡者）和署任總編輯林紹桐。圖／歐新社
香港警方國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》「串謀發布煽動刊物罪」為由，拘捕前總編輯鍾沛權（圖右戴眼鏡者）和署任總編輯林紹桐。圖／歐新社

前《立場新聞》（下文簡稱《立場》）副採訪主任陳朗昇接受DW訪問表示，判決結果是他預期之內，但難免失望，由昨日到今日判決之前，他心情非常忐忑、不開心，「一方面我想他們無事，但一方面理性告訴我，他們無事的機會很小，今日開庭遲了一小時，最後是一個不好的消息。」

陳朗昇稱，公眾因為他在《立場》做的示威直播而認識他，《立場》存在了七年，一共刊登七十萬條新聞專題、報導、部落格、文章以及直播等，「直播沒有成為控方的檢控資料，但亦都沒有成為可以幫到我兩個同事脫身，或者無罪的證據。」

法官裁定《立場》的政治理念是本土主義，媒體路線為支持及促進香港本土自主，在反送中期間更成為抹黑和中傷中央及特區政府的工具。陳朗昇認為，不同意見拿出來碰撞，去寫去講，大家互相了解，是一個文明社會應該有的榜樣，他又提到《立場》被控煽動的17篇文章，當中有11篇裁定具煽動性，「法官得出一個政治結論，《立場》是一個本土主義，我有些驚訝，因為《立場》做了很多關於傳統泛民政黨的興衰和看法，當有出現本土派批評六四晚會、爭取民主方法的時候，《立場》有做不同角度的回應。」

陳朗昇續稱，如果是長期看《立場》報導的人，很難會得出這個印象，「既然法庭這樣說，都沒辦法啦，我們唯有尊重。」

被問到裁決對香港新聞自由有何影響？陳朗昇說，在《蘋果日報》案、立場案及其他網媒相繼結束的這幾年，對新聞自由已經出現影響，他覺得繼續在香港做記者的人，都感受到這種轉變，例如沒有什麼批評聲音。

警方國安處總警司李桂華就裁決會見傳媒時，強調言論自由並非絕對，如影響國家安全及公共安寧時，可以設限。陳朗昇表示：「新聞自由和言論自由很脆弱，要看執法者和當政者怎樣拿捏權力的運用。」

立場新聞案來龍去脈

《立場》成立於2014年，前身為《主場新聞》。《立場》創始董事會成員包括吳靄儀、方敏生、歌手何韻詩、練乙錚、周達智等人，2019年反送中運動期間，《立場》常派記者到前線直播示威及進行報導，被親中人士批評。

2021年12月29日，香港警方國安處以涉嫌違反《刑事罪行條例》「串謀發布煽動刊物罪」為由，拘捕前總編輯鍾沛權和署任總編輯林紹桐，搜查《立場》的辦公室，並檢走辦公室內的電腦及文件，警方凍結《立場》6100萬港元資產。同日《立場》宣布停運。

同年12月30日，警方控告鍾沛權、林紹桐及《立場》母公司Best Pencil（Hong Kong）Limited「串謀發布煽動刊物」罪。鍾沛權和林紹桐申請保釋被拒，兩人其後於2022年11月和12月獲准保釋。

2022年4月11日，警方再拘捕前《立場》部落格、中大新聞與傳播學院的專業顧問區家麟。2022年10月，案件正式開審，《立場》被指發布17篇煽動文章，包括35+民主派初選的參選人梁晃維、何桂藍專訪；流亡人士許智峰和羅冠聰的訪問；羅冠聰在《立場》發表的三篇部落格文章，如「在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考」、「在亂世中堅強：低谷、幽暗與希冀」、「香港-美麗島」；區家麟撰寫的部落格文章及反送中香港中文大學（中大）衝突的專訪等。

案件原定於2023年10 月裁決。但因應辯方要求法庭考慮英國樞密院頒布的煽動案判詞，及同涉煽動罪的人民力量副主席譚得志的上訴案結果，而三度押後裁決。香港《明報》報導，曾為《立場》撰文的資深傳媒人區家麟、前立法會議員邵家臻、多國領事和代表包括法國領事，今日到區域法院旁聽。

17篇文章被控煽動

裁決指17篇文章中，《何桂藍專訪-除下記者證後，還有人與她同行嗎？》及中大衝突兩年之際發表的《畢業生憶徒步前行護校 哀山城人文精神消逝》這兩篇專訪被裁定具煽動意圖，《在國安法下的新常態，我們應如何反抗和思考》等9篇部落格文章列為具煽動意圖，這些文章分別由區家麟、羅冠聰、張崑陽、陳沛敏撰寫。案件押後至9月26日判刑。

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