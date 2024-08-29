「台灣」成焦點！蘇利文訪陸會張又俠、習近平 學者：中美強化共管風險

美白宮國安顧問蘇利文27到29日訪華，接連與大陸外長王毅、中共中央軍委副主席張又俠會面，更於今天下午會見大陸國家主席習近平，期間，「台灣問題」成為雙邊談話焦點。大陸涉台學者受訪認為，520後台海不穩定性上升，此時共同在台灣問題上強化風險管控，符合雙方利益。

北京聯合大學台灣研究院院長李振廣指出，蘇利文此次訪問北京，給出了明顯信號，就是要和中方合作，共同強化管控台灣問題的風險，因為「現在世界已經夠亂了」。

對於總統賴清德520就職後的台海局勢，李振廣說，賴的種種作為和表態，的確升高了台海緊張局勢，「相信美國人也看到了，甚至因此感受到壓力」，在大陸強調問題是核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線下，美方也認知到，在台海和平穩定問題上，中美有重大共同利益。

華中師大台港澳與東亞中心副主任彭韜認為，面對俄烏衝突、以哈衝突持續，美國不可能三線作戰，因此，美國對台灣的支持更多是口頭上，也不想讓賴清德衝擊大陸，導致美國的自身利益受損，美國沒有必要跟大陸硬槓，遂釋放管控風險的信號。

李振廣坦言，儘管在具體的軍事行動上，美軍有自己的邏輯和安排，但中方明確要求停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事，其中，不給「台獨」釋放錯誤信號，相信會是未來的重點。他說，美方應避免給賴清德製造機會，甚至「為他撐腰」，造成突發事件，讓情勢火上澆油。

彭韜提到，美國大選在即，兩黨未來都會加大打台灣牌的力度，因此，中方此次也是表明立場，不管是誰上台，都不應打「以台制華」的牌，更不要支持台獨。