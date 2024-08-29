上海獨立書店「季風書園」將在華府重生 公告在陸被刪除

曾是上海文化地標的獨立書店季風書園，2018年初因政治壓力被迫關門。前店主于淼日前在微信公告，季風書園9月1日將在美國華府重啟，有熱情的讀者留言說，「季風遲早有一天還會吹拂回來」。但公告其後遭到刪除。

24日晚間，前季風圖書有限公司董事長于淼透過微信發布季風將在華府重啟的消息，表示將為華盛頓特區帶來唯一一家中文書店。他說：「季風品味依舊，秉持獨立立場，關注思想和未來，推崇自由與多元。」

這篇公告很快就引來許多網友留言：「很高興看到季風的名號在異域再度出現。等著你們光復上海」、「東邊不亮西邊亮」、「可惜在上海已經沒有溫柔的季風了」、「季風遲早有一天還會吹拂回來」等。

目前在美國的于淼接受中央社記者電話採訪時說，開書店的想法大約在半年前形成。這兩年無論是出於主動或被動原因移民到美東的中國人，大家聊起都希望能重建文化生態，對中文書也有強烈的需求。

即將在美國重新開張的季風書園裡，70%是來自中國、台灣、香港的中文書，30%是當地採購的英文書，側重於中國與亞洲研究，還有些是亞裔作家寫的英文作品。

于淼說，目標讀者群是在地的華文讀者、書店附近大學的中國留學生，以及對中國或亞洲有興趣的在地民眾與智庫。

書店經營在全世界幾乎都面臨商業上的挑戰，于淼說，他把季風在美註冊成非營利機構，未來會透過舉辦講座、讀書會、影片放映等，體現出季風的公共性，有信心後續能吸引社會捐助。

他說，華府季風的店址承租10年，代表這是一項長期事業。

季風書園1997年由學者嚴搏非創立，曾在上海屹立20年，一度有8家分店。于淼於2012年接手經營，至2017年房東不願再續租，即使想搬遷到上海其他地點繼續經營，也遇到重重干擾，導致新房東不願出租。

就于淼了解，不再續租的原因，與官方認為書店舉辦的講座活動會帶來風險有關。這些活動鼓勵思辨、關心社會現實，有些講者可能不是官方歡迎的人物。季風書園在2018年1月31日正式關門。

前述有關季風將在美國華府重啟的公告，經過2天後遭網管刪除。于淼對此形容「熟悉的場景又發生了」。

對於讀者們先前熱情的留言，于淼說，這些留言的讀者雖然不一定容易到美國，「但他們知道在太平洋彼岸有季風書園重新開張，對每個人可能都是一種希望吧！畢竟熟悉的東西還在。」