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香港立場新聞前高層答辯信：公眾有知情權 不報導是失職

中央社／ 台北29日電
今天被香港法院判決「串謀發布煽動刊物」罪名成立的立場新聞前署任總編輯林紹桐（中間戴眼鏡者），在答辯信中強調，如果新聞工作者有真正效忠對象，只能是為了公眾。美聯社資料照
今天被香港法院判決「串謀發布煽動刊物」罪名成立的立場新聞前署任總編輯林紹桐（中間戴眼鏡者），在答辯信中強調，如果新聞工作者有真正效忠對象，只能是為了公眾。美聯社資料照

今天被香港法院判決「串謀發布煽動刊物」罪名成立的立場新聞前署任總編輯林紹桐在答辯信中強調，本案的關鍵是新聞自由言論自由，新聞工作者不單要為自己的報導負責，明知公眾有知情權而刻意迴避不報導，就是失職。

已停運的立場新聞母公司、前總編輯鍾沛權、前署任總編輯林紹桐，今天被法院判決「串謀發布煽動刊物」罪行成立，案件押後至今年9月26日判刑，兩名被告獲准保釋等候判刑。

據港媒明報網，今天鍾沛權到法庭聽取判決，林紹桐因病未到庭。

林紹桐在陳情（減刑答辯）信中表示，新聞工作者從沒有要效忠誰、擁護誰，或者與誰為敵。如果新聞工作者有真正效忠對象，只能是為了公眾。

林紹桐表示，因為信奉新聞自由、言論自由，而唯有傳播思想的自由，才能保障每個人的自由。他2012年加入傳媒行業，當時新聞界面臨各種隱憂，或明或暗。編採室方針難逃老總、財團左右，編輯自主空間愈來愈狹窄。

他說，立場新聞在如此背景下成為一個完全編輯自主的傳媒機構，生存7年，不受財團、金主、權力或黨派左右。

林紹桐表示，即使在最後的時間，新聞自由在半空墜落，在巨大壓力下，同事依然堅守崗位，無愧於時代。「我們發掘差點被掩沒的真相，即使困難重重。我們為無權者、弱勢和小眾發聲，即使面臨譴責攻擊。我們盡可能記錄香港，趁這些人與事消失之前，盡力留下歷史初稿。我們的自由在倒數，每一位同事都心知肚明；他們選擇留下，加緊步伐，用盡狹縫裡所有空間。」

林紹桐強調，本案的關鍵是新聞自由和言論自由，新聞工作者不單要為自己的報導負責，明知公眾有知情權而刻意迴避不報導，就是失職。

他最後說：「而我只是行業的其中一人，剛巧成為被告。」

鍾沛權在其陳情信中提到，他認識的不少香港新聞工作者，包括很多立場新聞前同事，在過去和現在決意留守新聞現場，見證和記載真實的故事，聆聽和記述紛紜的思想，相信這些故事和思想，可以反映時代，塑造歷史。

信中又指，有更多並非新聞工作者的香港人，同樣一直堅持在各自的崗位上實踐信念，當中更有人因為在乎社群裡眾人的自由和尊嚴，不惜付出失去一己自由的代價。

鍾沛權最後強調，「如實記錄和報導他們的故事和思想，是新聞工作者不可逃避的責任」。

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