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日控軍機侵領空 陸國防部：不要過度解讀

中央社／ 北京29日電
大陸國防部發言人吳謙。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙。記者陳政錄／攝影

日本近日抗議中國軍機侵犯日本領空，侵害日本主權並威脅日本安全。對此，中國國防部今天回應稱，希望不要過度解讀。

中國國防部發言人吳謙下午在例行記者會回應媒體時做了上述表示。

吳謙說，中日雙方正就此保持外交溝通，「希望不要對此事過度解讀」。

此前，中國外交部發言人林劍昨天在例行記者會指中日雙方正就此事保持溝通，並重申中方軍機無意侵入任何國家領空。

日本防衛省27日公布，一架共軍運-9電子偵察機26日上午進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘。這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。

日本外務省事務次官岡野正敬已為此召見中國駐日大使館臨時代辦施泳表達極其嚴重抗議，並強烈要求中方防止類似情況再度發生。

共軍 日本

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