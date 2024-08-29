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握手畫面曝光！習近平會蘇利文 央視：美提無意將台灣作為遏制陸工具

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理蘇利文。中新社
中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國總統國家安全事務助理蘇利文。中新社

大陸國家主席習近平29日會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文，他向蘇利文強調大陸「對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落」，並提出四個對美關係的「沒有變」、呼籲雙方關係「好起來、向前走」。大陸官媒央視指出，蘇利文向習近平重申「四不一無意」，更表示美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。

蘇利文（Jake Sullivan）此行已與中共政治局委員兼外長王毅舉行「戰略溝通」、並與中共政治局委員兼軍委副主席張又俠會晤，29日下午則與大陸國家主席習近平會見。

據央視新聞，習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。「中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器」。

習近平還表態，願同美國總統拜登（Joe Biden）繼續保持溝通，「為中美關係掌舵領航」。

習近平強調，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，「首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題」。他指出，大陸的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持著高度連續性和穩定性。「我們聚焦做好自己的事情，通過進一步全面深化改革，不斷完善和發展符合中國國情的中國特色社會主義制度」。

習近平並指，大陸對美政策保持著高度連貫性。儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是大陸致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

他提到，希望美方同大陸相向而行，以積極理性的態度看待中國大陸和中國大陸發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同大陸一道，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道，推動中美關係保持穩定，「在此基礎上，爭取好起來、向前走」。

據央視報導，蘇利文「感謝習近平主席撥冗會見」，表示美中元首舊金山會晤以來，雙方認真落實兩國元首共識，取得積極進展。他指出，其與王毅的戰略對話深入坦誠，富有實質性和建設性。他還就美方政策重申所謂的「四不一無意」，即美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟體系反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。

蘇利文還特別指出，美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。美方希望同大陸繼續保持戰略性溝通，找到美中兩國和平共存、美中關係持續發展的辦法，「拜登總統期待不久能有機會再次同習近平主席溝通」。

大陸國家主席習近平（右）29日下午會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文（左）。大陸官媒指出蘇利文重申美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。（圖／截自央視新聞）
大陸國家主席習近平（右）29日下午會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文（左）。大陸官媒指出蘇利文重申美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。（圖／截自央視新聞）

中共 兩岸關係 央視 美中關係 美國 習近平

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