握手畫面曝光！習近平會蘇利文 央視：美提無意將台灣作為遏制陸工具

大陸國家主席習近平29日會見到訪的美國白宮國安顧問蘇利文，他向蘇利文強調大陸「對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落」，並提出四個對美關係的「沒有變」、呼籲雙方關係「好起來、向前走」。大陸官媒央視指出，蘇利文向習近平重申「四不一無意」，更表示美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。

蘇利文（Jake Sullivan）此行已與中共政治局委員兼外長王毅舉行「戰略溝通」、並與中共政治局委員兼軍委副主席張又俠會晤，29日下午則與大陸國家主席習近平會見。

據央視新聞，習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。「中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器」。

習近平還表態，願同美國總統拜登（Joe Biden）繼續保持溝通，「為中美關係掌舵領航」。

習近平強調，中美兩個大國打交道，第一位的是樹立正確的戰略認知，「首先要回答好中美到底是對手還是夥伴這個管總的問題」。他指出，大陸的對外政策公開透明，戰略意圖光明磊落，保持著高度連續性和穩定性。「我們聚焦做好自己的事情，通過進一步全面深化改革，不斷完善和發展符合中國國情的中國特色社會主義制度」。

習近平並指，大陸對美政策保持著高度連貫性。儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是大陸致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。

他提到，希望美方同大陸相向而行，以積極理性的態度看待中國大陸和中國大陸發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同大陸一道，找到中美兩個不同文明、不同制度、不同道路國家在地球上和平共處、共同發展的正確相處之道，推動中美關係保持穩定，「在此基礎上，爭取好起來、向前走」。

據央視報導，蘇利文「感謝習近平主席撥冗會見」，表示美中元首舊金山會晤以來，雙方認真落實兩國元首共識，取得積極進展。他指出，其與王毅的戰略對話深入坦誠，富有實質性和建設性。他還就美方政策重申所謂的「四不一無意」，即美方不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟體系反對中國，不支持「台灣獨立」，無意同中國發生衝突。

蘇利文還特別指出，美方「一個中國」政策沒有改變，「無意將台灣問題作為遏制中國的工具」。美方希望同大陸繼續保持戰略性溝通，找到美中兩國和平共存、美中關係持續發展的辦法，「拜登總統期待不久能有機會再次同習近平主席溝通」。