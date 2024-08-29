立場新聞高層罪名成立 香港記者協會聲明：新聞自由嚴重倒退

香港記者協會今天發表聲明，指前立場新聞及兩名高層被法院裁定發布煽動刊物罪名成立，足證香港新聞自由嚴重倒退。

聲明表示，這是香港回歸（主權移交）以來首宗涉及傳媒機構的煽動案，案件明顯反映出香港新聞自由衰落，對新聞業界造成不可逆轉的傷害。

聲明指出，記協在立場新聞被搜查後曾進行民意調查，結果顯示，97%的受訪新聞工作者認為這起案件對新聞自由造成很大程度傷害，加上今年初政府將煽動罪最高刑罰增至監禁7年，勢必加劇新聞工作者的擔憂，深化寒蟬效應，對新聞自由構成更嚴重的傷害。

聲明表示，連同立場新聞一案，記協認為，眾多事件都反映出香港新聞自由正嚴重倒退，記協強烈反對政府使用煽動罪、香港國安法及基本法23條立法（維護國家安全條例）等法令起訴新聞工作者。