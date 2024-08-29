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張又俠會蘇利文「談及台灣」 陸國防部：要求美方停止武裝台灣

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部發言人吳謙29日在例行記者會上說，解放軍始終保持高度警戒，堅決挫敗任何外部勢力干涉，粉碎任何台獨分裂圖謀。記者陳政錄／攝影
大陸國防部發言人吳謙29日在例行記者會上說，解放軍始終保持高度警戒，堅決挫敗任何外部勢力干涉，粉碎任何台獨分裂圖謀。記者陳政錄／攝影

美白宮國安顧問蘇利文27到29日訪華，在與中共中央外辦主任王毅進行新一輪戰略對話後，29日還會見了中共總書記習近平、中共中央軍委副主席張又俠。就張又俠和蘇利文談及台灣問題，大陸國防部發言人吳謙29日重申，對台獨勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制，中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣。

吳謙29日下午主持大陸國防部例行記者會，就張又俠會見蘇利文，他首先回應表示，「中美雙方今天上午的會面，當然談及台灣問題」。

接著，吳謙重申了張又俠的講話內容，強調「台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線」。

他說，中方始終致力於維護台海和平穩定，但台獨和台海和平穩定水火不容。堅決反獨促統是解放軍的使命職責所系，對台獨勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。

另就美國推進亞太軍事部署，及美警隊與台灣海巡署合作，由美方派出「機動輔助訓練團隊」（MTT）到台灣進行為期10天課程的培訓計劃，吳謙也在同場記者會上作出回應。

吳謙說，近年來美國以中國為假想敵，持續推進亞太前沿軍事部署，挑動對立對抗，推高緊張局勢。我們對此堅決反對，要求美方摒棄陳舊的冷戰思維和地緣政治觀念，多做有利於維護世界和區域和平穩定的事。

對於美國與台灣海巡署合作，他說，「台灣問題純屬中國內政，不容任何外來干涉」，我們要求美方立即停止任何形式的美台官方往來和軍事聯繫。他強調，解放軍始終保持高度警戒，堅決挫敗任何外部勢力干涉，粉碎任何台獨分裂圖謀。

中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台獨和台海和平穩定水火不容。（路透）
中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台獨和台海和平穩定水火不容。（路透）

中共 兩岸關係 台海 台獨 國防部 海巡署 美中關係 美國

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