立場新聞前高層遭判煽動罪成立 專家憂寒蟬效應：恐削弱香港新聞自由

香港法院今天裁定已停運的立場新聞註冊母公司、前總編輯鍾沛權和前署任總編輯林紹桐串謀發布煽動刊物罪名成立。資深媒體人劉銳紹表示，相關裁決將會對新聞界及出版界產生寒蟬效應，削弱新聞自由。

這起案的被告為已停運的立場新聞註冊母公司、前總編輯鍾沛權和前署任總編輯林紹桐，區域法院法官下午裁定全部罪名成立，稍後會頒布書面裁決。

針對這次裁決，劉銳紹接受中央社記者訪問時說，它勢必對新聞界和出版界帶來影響，產生寒蟬效應，不利新聞自由，也會令市民減少對新聞的興趣。

他表示，近期香港新聞界已面對各種問題，包括香港記者協會主席早前被公司解僱、新聞業收縮等，這次又有媒體被法庭裁定有罪，從效果看，這是香港新聞自由度變弱的延續。

他認為，這既對新聞界帶來寒蟬效應，也勢必削弱市民對新聞的關注度。

2021年底，警方拘捕了立場新聞6名現任或前任高層，除了鍾沛權和林紹桐外，還有前董事何韻詩、吳靄儀、方敏生和周達智。

其後，警方起訴立場新聞母公司Best Pencil（Hong Kong） Limited、鍾沛權和林紹桐於2020年7月至2021年12月間，涉嫌串謀發布煽動刊物，意圖引起憎恨或藐視中央或特區政府，或激起對其離叛等；控罪涉及17篇文章。

立場新聞高層被警方拘捕後，該網站已停運。

案件於2022年10月開審，是香港主權移交以來首宗媒體被控煽動罪而經審訊的案件。