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罕見會晤！張又俠暗示「被蘇利文約見」 陸學者：因台灣問題軍事化成分上升

聯合報／ 特派記者陳宥菘／上海即時報導
中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台獨同台海和平穩定水火不容。（路透）
中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台獨同台海和平穩定水火不容。（路透）

中共中央軍委副主席張又俠29日在北京美國國家安全顧問蘇利文舉行了一次罕見的會晤，並就台灣問題展開大篇幅的意見交換。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向本報分析，蘇利文提出此次會晤的主因與台灣問題軍事化成分上升、美方對台海局勢比較關注有關。

這是美國安顧問時隔八年再次與中共中央軍委副主席會面。根據路透、美聯社等外媒報導，張又俠在開場時告訴蘇利文，「你提出與我會面，說明你對軍事安全領域和兩軍關係的高度關注」，顯示二人此次會晤是由美方蘇利文提出。

吳心伯接受本報採訪表示，蘇利文的職務需要協調外交、安全、軍事戰略問題，特別是美方對台海局勢比較關注，因此除了跟中方外交官員就此交換意見以外，這次會晤可以讓他更好地瞭解中國軍方在台灣問題上的立場，當然也包括推動兩軍關係交往。

吳心伯指出，過去台灣問題主要是政治問題，近年台灣問題軍事化的成分上升，也就意味著中國軍方處理台灣問題的作用在增大，所以美方當然關心中國軍方在台灣問題上的立場和考慮。

吳心伯提到，過去中美之間有戰略安全對話，除了外交部門以外，也會有軍方高級官員參加，隨著對話中斷，拜登政府時期也未恢復此機制，取而代之的是蘇利文與中共外事辦主任王毅的戰略溝通機制，但這場會談沒有中方軍方官員參加。

他續指，從這個角度來看，蘇利文跟張又俠的會見能夠彌補他跟王毅會談的不足，得以了解解放軍在重要問題上的立場態度，「對他的中國之行是一個plus（加分）」。且張又俠是軍委排名第一的副主席，他講的就代表中方軍方的立場，雙方可以就軍事議題做最直接溝通。

根據大陸國防部在會後發布的新聞稿，會談主要內容共有二大段，第一段要求美方校正對華戰略認知，並提到推進兩軍溝通交流；另一段則闡明了中方就台灣問題的立場，重申如台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨與台海和平穩定水火不容等，要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣等。

針對張又俠的論述，吳心伯指出，當前中方認為來自台獨的挑戰和風險在增加，且中方對美方的立場要求更加嚴厲，「相信張又俠在跟蘇利文見面時，在台灣問題上，對美國對台政策上進行了激烈的敲打」。他說，中方對台立場更為嚴厲的信號自去年11月拜習會時就很明顯，現在會具體講明中方對台政策底線。

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向本報表示，美國國家安全顧問蘇利文提出會見中共中央軍委副主席張又俠的原因，與台灣問題軍事化成分上升、美方對台海局勢比較關注有關。(本報系資料照片）
復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向本報表示，美國國家安全顧問蘇利文提出會見中共中央軍委副主席張又俠的原因，與台灣問題軍事化成分上升、美方對台海局勢比較關注有關。(本報系資料照片）

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