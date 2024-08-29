罕見會晤！張又俠暗示「被蘇利文約見」 陸學者：因台灣問題軍事化成分上升

中共中央軍委副主席張又俠29日在北京與美國國家安全顧問蘇利文舉行了一次罕見的會晤，並就台灣問題展開大篇幅的意見交換。復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯向本報分析，蘇利文提出此次會晤的主因與台灣問題軍事化成分上升、美方對台海局勢比較關注有關。

這是美國安顧問時隔八年再次與中共中央軍委副主席會面。根據路透、美聯社等外媒報導，張又俠在開場時告訴蘇利文，「你提出與我會面，說明你對軍事安全領域和兩軍關係的高度關注」，顯示二人此次會晤是由美方蘇利文提出。

吳心伯接受本報採訪表示，蘇利文的職務需要協調外交、安全、軍事戰略問題，特別是美方對台海局勢比較關注，因此除了跟中方外交官員就此交換意見以外，這次會晤可以讓他更好地瞭解中國軍方在台灣問題上的立場，當然也包括推動兩軍關係交往。

吳心伯指出，過去台灣問題主要是政治問題，近年台灣問題軍事化的成分上升，也就意味著中國軍方處理台灣問題的作用在增大，所以美方當然關心中國軍方在台灣問題上的立場和考慮。

吳心伯提到，過去中美之間有戰略安全對話，除了外交部門以外，也會有軍方高級官員參加，隨著對話中斷，拜登政府時期也未恢復此機制，取而代之的是蘇利文與中共外事辦主任王毅的戰略溝通機制，但這場會談沒有中方軍方官員參加。

他續指，從這個角度來看，蘇利文跟張又俠的會見能夠彌補他跟王毅會談的不足，得以了解解放軍在重要問題上的立場態度，「對他的中國之行是一個plus（加分）」。且張又俠是軍委排名第一的副主席，他講的就代表中方軍方的立場，雙方可以就軍事議題做最直接溝通。

根據大陸國防部在會後發布的新聞稿，會談主要內容共有二大段，第一段要求美方校正對華戰略認知，並提到推進兩軍溝通交流；另一段則闡明了中方就台灣問題的立場，重申如台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，台獨與台海和平穩定水火不容等，要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣等。

針對張又俠的論述，吳心伯指出，當前中方認為來自台獨的挑戰和風險在增加，且中方對美方的立場要求更加嚴厲，「相信張又俠在跟蘇利文見面時，在台灣問題上，對美國對台政策上進行了激烈的敲打」。他說，中方對台立場更為嚴厲的信號自去年11月拜習會時就很明顯，現在會具體講明中方對台政策底線。