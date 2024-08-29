我國防預算明年創新高 陸國防部狠嗆：不要幻想解放軍不會出手

明年我國防預算將創新高，達新台幣6,470億元，總統賴清德表示，我們有決心提升自我防衛能力，跟民主夥伴加強合作，確保和平與繁榮。大陸國防部發言人吳謙29日對此回應稱，「台灣是中國的一個省，何來國防預算」，還強調在捍衛國家主權和領土完整的問題上，「任何人都不要幻想解放軍不會出手」。

吳謙29日主持大陸國防部例行記者會，就台灣明年國防預算將創新高，做出上述回應。

吳謙說，「台灣是中國的一個省，何來國防預算」，需要指出的是，民進黨當局只要搞台獨就不會有和平，他們挑釁得越歡，滅亡得越快。

他強調，在捍衛國家主權和領土完整的問題上，「任何人都不要幻想解放軍不會出手，而且一旦出手，必是重捶猛擊」。他說，在強大的解放軍面前，台獨武裝「不過是蚍蜉撼樹，不堪一擊」。

另就日前賴清德前往金門，主持八二三台海戰役66周年紀念活動，期間國防部偵獲數十架共機艦「聯合戰備警巡」操演，更有媒體報導共軍可能已進入台灣24海浬區域。

吳謙首先說，我認為這不是一個進入24海浬還是12海浬的問題，這是「搞台獨一絲一毫都不能被允許的問題。」

他接著說，「台灣是中國的一部分，根本不存在所謂的海峽中線」，解放軍在台島周邊的演習活動，一向針對的是台獨分裂勢力及其分裂行徑，震懾的是外部干涉勢力，這一立場清晰明確。

至於路透等外媒報導揭露，共軍去年西太平洋地區的軍事演習花費約150億美元，顯示北京當局在台灣及其鄰國周邊，投入了大量的軍事活動成本，佔年度國防預算的7%。吳謙則回應稱，「我不清楚這些經費數據是從何而來，看上去也並不靠譜」，解放軍將繼續練兵備戰，「打獨促統」，堅決捍衛國家的主權安全發展利益。