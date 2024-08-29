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盼美方積極理性看待中國 習近平會見蘇利文：視彼此發展為機遇而非挑戰
8月29日下午，大陸國家主席習近平將在北京人民大會堂會見美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。習近平表示，希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道。
根據央視報導，習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，各國需要團結協作，而不是分裂對抗；人民希望開放進步，而不是封閉倒退。中美作為兩個大國，應該對歷史、對人民、對世界負責，成為世界和平的穩定源和共同發展的推進器。
習近平表示，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，賡續中美人民傳統友誼的努力沒有變。
蘇利文27日至29日訪問北京，進行為期三天訪問，為拜登政府的國家安全顧問首次訪問中國大陸。蘇利文並先於27、28日會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。
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