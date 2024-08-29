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香山論壇9月北京舉行 陸國防部證實：美俄兩國將派團出席

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
大陸國防部例行記者會上，發言人吳謙介紹北京香山論壇情況後，現場播放宣傳影片。（記者陳政錄／攝影）
大陸國防部例行記者會上，發言人吳謙介紹北京香山論壇情況後，現場播放宣傳影片。（記者陳政錄／攝影）

第十一屆北京香山論壇將於9月12日至14日在北京舉行，大陸國防部發言人吳謙29日證實，美、俄兩國都會派團參會。另就中美新一輪戰略對話，同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話，他說，中美雙方正在通過軍事外交渠道展開溝通。

大陸國防部29日召開例行發布會，就香山論壇籌備情況，吳謙首先宣布，各項籌備工作現已基本就緒，截至8月28日，已有90多個國家、國際組織官方代表團確認出席，與會人員的數量和層級再創新高，代表性更趨全面。

吳謙說，本屆論壇的主題是「共築和平、共享未來」，旨在凝聚智慧、擴大共識、增進互信，探索建構符合世界發展實際的安全架構和新型安全之路。論壇設「安全合作與亞太繁榮穩定」、「多極化與國際秩序走向」、「『全球南方』與世界和平發展」、「國際機制與全球安全治理」4場全體會議、8場平行分組會議，還將舉辦高級、名家對話及「上合+」青年智庫專家沙龍、中外青年軍官學者研討會等特色活動。

就美俄兩國是否派員出席，和在去年拜習會後，當前中美兩軍有所接觸的背景下，美方層級是否提升，吳謙表示，第十一屆北京香山論壇主辦方，向包括美國、俄羅斯在內的一百多個國家防務部門和軍隊發出了邀請。

但他僅透露，「從目前我掌握到的情況來看，這兩個國家都會派團參會，也希望更多受邀國積極參加此次北京香山論壇。」

至於中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅和美國總統國家安全事務助理蘇利文，近日在北京舉行中美的新一輪戰略溝通，同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話。吳謙說，「關於中美兩軍戰區領導人通話安排，中美雙方正在通過軍事外交渠道展開溝通，一有消息我們就會適時發布。」

「北京香山論壇」創辦於2006年，簡稱「香山論壇」，由隸屬中共解放軍的中國軍事科學學會主辦，往年慣例由國防部長作主旨發言，但去年第十屆北京香山論壇舉行前，消失許久的前任大陸國防部長李尚福剛被免去職務，因此，共軍改由中共中央軍委副主席張又俠代表出席，當時，美國派時任國防部副部長辦公室中國事務高級主任卡萊斯與會，俄羅斯由時任國防部長紹依古出席。

因此，在今年的第十一屆北京香山論壇上，去年底上任大陸國防部長的董軍是否就俄烏、以巴、台海、南海和中美等情勢表態亦受到關注。

大陸國防部發言人吳謙證實，美、俄兩國將派團出席第十一屆北京香山論壇。（記者陳政錄／攝影）
大陸國防部發言人吳謙證實，美、俄兩國將派團出席第十一屆北京香山論壇。（記者陳政錄／攝影）
圖為第十屆北京香山論壇於去年10月29到31日舉行。（記者陳政錄／攝影）
圖為第十屆北京香山論壇於去年10月29到31日舉行。（記者陳政錄／攝影）

中共 俄羅斯 北京 國防部 機制 美中關係

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