美國家安全顧問與王毅會面後 央視：習近平下午將會見蘇利文

央視報導，8月29日下午，大陸國家主席習近平將在北京人民大會堂會見美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

蘇利文27日抵達北京，進行為期三天的訪問，為拜登政府的國家安全顧問首次訪問中國大陸。蘇利文並於27、28日會見中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅。

王毅於會中闡述北京對中美關係的基本原則立場。蘇利文則指出，美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國的國家安全，但不會過度限制貿易或投資。

根據美國之音報導，蘇利文此次訪問被視為在美國總統大選前，管控美中之間的緊張關係，也有報導指出，這可能是為美國總統拜登（Joe Biden）明年1月卸任前，與大陸國家主席習近平舉行最後一次峰會奠定基礎。

據新華社報導，習近平在今年4月2日曾與拜登通話，雙方就中美關系及雙方共同關心的問題交換意見，習近平強調中美關係要以和為貴、以穩為重和以信為本，並闡述中方在涉港、人權、南海等問題上的立場；拜登則表示，美國不尋求遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤。願與中方加強對話溝通，避免誤判，推進合作。