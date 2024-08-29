香港反送中「屠龍小隊」案今有裁決 多數被告罪名不成立

俗稱「屠龍小隊」的「反送中」運動激進組織曾策劃用槍械及爆炸品殺害警員，案件今天有裁決，7名被告中，大多數全部罪名不成立，只有一人的「串謀危害生命爆炸」罪名成立。

這起案件由高等法院審訊，7名被告都不認罪，經過一段時間審訊，陪審團27日開始退庭商議，今天下午裁定賴振邦的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」罪名成立，其餘被告全部罪名不成立。

7名被告是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及劉佩凝（女），年齡在20至29歲之間。

他們的罪名包括聯合國（反恐怖主義措施）條例下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」或交替控罪「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」、串謀謀殺香港警察；個別被告還被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪。

劉佩凝則被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

交替控罪多以兩罪為一組理解，一般是一項主要控罪，配以一項較輕或嚴重程度相稱的交替控罪（alternative charge）。

「屠龍小隊」成員與另外一些激進組織成員計畫於2019年12月8日民間人權陣線舉行遊行時，以槍械及爆炸品殺害警員。

在行動前後，多人先後被警方拘捕，之後遭起訴「串謀爆炸、管有爆炸品、管有槍械、串謀作出恐怖主義行為、協助和教唆製造爆炸品」等。