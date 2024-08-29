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新一輪戰略溝通後…美中為控管雙邊關係 2國商務部9月7日將辦工作會議

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸宣布，中美兩國商務部擬於9月7日在天津舉行工作會議。（美聯社）
大陸宣布，中美兩國商務部擬於9月7日在天津舉行工作會議。（美聯社）

中共中央外辦主任王毅27、28日在北京與白宮國安顧問蘇沙利文舉行新一輪中美戰略溝通後，據央視新聞報導，經中美雙方商定，中美兩國商務部擬於9月7日在天津舉行工作會議。據悉，這也是中美商貿工作組第二次副部長級會議。

據新華社報導，2023年8月，大陸商務部部長王文濤與到訪北京的美國商務部長雷蒙多（Gina Marie Raimondo）舉行會談，當時雙方宣布中美兩國商務部之間建立新的溝通管道，雙方成立工作組，由中美副部長級和司局級政府官員組成，並有企業代表參加，以尋求解決具體商業問題的辦法。工作組每年舉行兩次副部級會議。兩位部長同意經常性溝通，每年至少會見一次。

據人民網報導，商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文4月2日至5日訪美，與美國商務部副部長拉哥（Marisa Lago)共同主持召開中美商貿工作組第一次副部長級會議。雙方就各自關心的商貿政策問題以及兩國工商界提出的具體商業問題進行溝通。

今年7月23日，王文濤會見美中貿委會董事會主席芮思博率領的代表團。雙方就中美經貿關係、美國企業在陸發展等議題交換意見。王文濤於會見中表示，中方將堅持對外開放基本國策，歡迎包括美國企業在內的各國企業繼續深耕中國市場。他同時強調，美國對中國大陸投資限制措施將嚴重影響美國企業在陸投資經營。

中美商務部最新消息為，美國商務部工業和安全局（BIS）23日宣布更新出口管制規則，將131個名錄下的123個實體添加到「實體清單」（Entity List），進行嚴格出口管制，其中包括42個中國實體和地址。大陸商務部25日回應，表示強烈不滿、堅決反對，敦促美方立即停止錯誤做法，將採取必要措施維護中國企業合法權益。

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