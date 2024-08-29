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美報告：社會結構不公平將引發中國「社會火山」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國一份最新研究調查指出，愈來愈多大陸民眾將貧窮歸咎於機會不平等與經濟制度不公平，中國整體社會的悲觀情緒正在加劇。（路透）
美國一份最新研究調查指出，愈來愈多大陸民眾將貧窮歸咎於機會不平等與經濟制度不公平，中國整體社會的悲觀情緒正在加劇。（路透）

美國最新一部對中國數萬名受訪者的長期大型研究調查顯示，針對貧窮問題，中國人過去會認為是自己能力與努力不夠，到現在轉為歸咎機會不平等與經濟制度不公平，顯示中國民眾對習近平經濟領導力的信心正在減弱，整體社會的悲觀情緒正在加劇。

根據美國之音報導，這份關於「社會火山」的調查是由哈佛大學社會學家懷特（Martin King Whyte）與斯坦福大學「大數據中國」（BIG DATA CHINA）聯合創始人羅澤爾（Scott Rozelle）和北京大學中國國情研究中心（RCCC）合作進行，並由《華爾街日報》日前刊登。

報告顯示，中國受訪者認為結構性因素是造成貧窮的主因，包括機會不平等、經濟結構不公平與教育機會不平等；而人們之所以富有，則更多是因為良好人脈關係、更多成長機會以及不公平經濟結構。

於香港城市大學取得博士學位的徐全告訴美國之音記者，如果中國大陸大學生或青年只是對自己失去信心，頂多就是做個頹廢躺平青年，可是當年輕人對整個國家社會民族都失去信心，社會民情、人心和道德會發生巨變，社會極端化事件可能會變多，「我最擔心的的悲劇是底層人民互相傷害。」

中國資深媒體人士小林指出，中國民眾一直以來都知道體制不公平，卻也普遍存在「民不與官鬥」的心態，對體制不公平的容忍度高，人民希望維持過得去的個人生活，如果運氣好，甚至可以在不公平體制的階梯上有所攀爬，這種基本心態極大程度維繫中國社會的非公義結構。

「大數據中國」指出，如今中國群眾對國家經濟體系和機構為社會成員提供公平機會的信心下降，但尚未顯現出「社會火山」噴發的跡象，因為人民早以長期接受國家不平等。

小林認為，用「社會火山」描述壓迫與剝奪型社會的深層心理機制很恰當，在社會經濟繁榮的時期，大家會傾向樂觀心態，屬於火山平靜期。但是人民開始將不滿指向體制和既得利益階層，社會就會逐漸步入動蕩期。當受壓迫者擴展到相當人口比例，並產生足夠強烈共情，就是火山爆發的條件成熟時。

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