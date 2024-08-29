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共機首度飛入日本領空 美官員：是對日本的「示警」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸全國人大常委會委員長趙樂際28日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長二階俊博時表示，中共軍機日前侵犯日本領空並非有意為之。（新華社）
大陸全國人大常委會委員長趙樂際28日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長二階俊博時表示，中共軍機日前侵犯日本領空並非有意為之。（新華社）

日本防衛省表示，一架共軍運-9電子偵察機26日上午進入進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘，為日方首度確認中國軍機侵犯領空。美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席莫萊納爾（John Moolenaar）28日受訪時表示，中國入侵領空是對日本的「警示」（wake-up call）。

據共同社報導，防衛相木原稔27日內閣會議後的記者會上針對此事表示，「這不僅是對我國主權的嚴重侵害，還對安全構成威脅，完全無法接受。對此已提出極其嚴正的抗議，並要求防止再次發生。」

日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長二階俊博（自民黨前幹事長）近日訪陸接連對此表態。他在27日晚間與中共中央對外聯絡部部長劉建超舉行會談時，傳達對中國軍機首次侵犯日本領空的立場。

二階俊博28日在北京人民大會堂與大陸全國人大常委會委員長趙樂際會見時也談及此事。他表示，針對中國軍機侵犯日本領空表示遺憾，並強烈要求防止再次發生。趙樂際則稱並非有意為之。

路透報導，時值莫萊納爾前往東京訪問，他會見了負責監督日本技術出口的日本經濟產業大臣齋藤健，並與日本首相岸田文雄和其他日本高級官員會面。

對於共機飛入日本領空一事，莫萊納爾於28日受訪時評論，在過去幾年見識到非常不同的中國，但問題在於，什麼方式最適合用來阻止未來（中國）的侵略和惡意行為，「我們不想助長一個可能被用來對付我們的軍事體系。」

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趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

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