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中共軍委副主席張又俠見蘇利文：台獨與台海和平水火不容

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台獨同台海和平穩定水火不容。（路透）
中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台獨同台海和平穩定水火不容。（路透）

據大陸國防部消息，中共中央軍委副主席張又俠29日在北京會見美國國家安全顧問蘇利文時強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係政治基礎中的基礎，是中美關係第一條不可逾越的紅線。他告訴蘇利文，中方始終致力於維護台海和平穩定，但台獨同台海和平穩定水火不容。

張又俠表示，「堅決反獨促統是中國人民解放軍的使命職責所繫，對台獨勢力的肆意挑釁，我們必須予以反制。中方要求美方停止美台軍事勾連，停止武裝台灣，停止散布涉台虛假敘事。」

美聯社指出，這是大陸軍方一次與美國官員的罕見會面。張又俠在開場白中對蘇利文說，「你們要求與我會面，表明了你們對軍事安全和我們軍隊之間關係的重視。」

根據大陸發布的消息，張又俠表示，去年11月大陸國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山成功會晤，今年4月兩國元首再次通話，為中美關係穩定、健康、可持續發展指明了方向。雙方要落實好兩國元首共識，推動「舊金山願景」轉為實景。

張又俠強調，中美保持軍事安全領域穩定，符合雙方共同利益，也是國際社會的普遍期待，希望美方在相互尊重、和平共處、合作共贏的道路上與中方同向發力。美方應當校正對華戰略認知，回歸理性務實的對華政策，切實尊重中方核心利益，與中方一道推進兩軍溝通交流，共同承擔大國責任。

北京 台海 美國 解放軍

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