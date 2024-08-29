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蘇利文會見張又俠 討論美中軍事交流

中央社／ 台北29日電

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）29日在北京中共中央軍委副主席張又俠會面，外電報導，蘇利文呼籲加強兩國軍方之間的工作面溝通。

路透社報導，這是美國高級官員6年來首度與中共中央軍委副主席會談，也是張又俠首次與美國拜登政府的官員會晤。

據報導，蘇利文與張又俠是在北京的八一大樓會面。

張又俠表示，「你（蘇利文）要求跟我會面，表明美國政府對軍事安全與美中兩軍關係的重視」。

蘇利文則回應，「我知道我們有機會進行這種交流是很罕見的，考慮到世界的現狀以及我們負責任地管理美中關係的需要，我認為這是一次非常重要的會議」。

蘇利文在27至29日到訪中國。他在27至28日與中共中央政治局委員、中共中央外辦主任王毅會面，並舉行新一輪中美戰略溝通。

據中國外交部網站消息，蘇利文與王毅的會面是「坦誠、實質性、建設性討論」。

中共 北京 美國

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