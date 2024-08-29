蘇利文會共軍軍委副主席 強調台海和平穩定重要性

白宮國家安全顧問蘇利文29日在北京會晤中共中央軍委副主席張又俠，蘇利文提出維持台海和平穩定的重要性、美國對南海自由航行權的承諾等議題。雙方也同意，近期舉行戰區指揮官的通話。

根據白宮發布的會面摘要，蘇利文（Jake Sullivan）表達美國對台海、南海的立場，並對中國支持俄羅斯的國防工業基礎表示關切，也提及避免在網路空間出現誤判與情勢升級的必要，以及促成加薩走廊停火和人質協議的努力。

白宮指出，蘇利文和張又俠認可雙方過去10個月來在持續、定期的軍事對話中取得的進展，並計劃在不久的將來舉行戰區指揮官電話會議。

蘇利文指出，兩國有責任防止競爭變為衝突或對抗。雙方重申，定期軍事對話的重要，這也是美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平去年底在加州伍塞德（Woodside）高峰會後，雙方持續維持高層外交、溝通管道暢通的一部分。

蘇利文27、28日在北京郊外與中共中央外辦主任王毅會面。蘇利文對王毅強調維持台海和平穩定的重要性，並重申，美國防衛印太地區盟友安全的承諾，也對中國在南海以破壞穩定的舉止對抗菲律賓合法的海上作業行動表示關切。

白宮國家安全溝通顧問柯比（John Kirby）日前在背景說明會指出，蘇利文訪問中國的行程於拜、習在伍塞德高峰會時就已決定，並開始計劃。

蘇利文在拜登就職後即上任，這是他首度以國安顧問身分訪中，也是他第5次與王毅會面。他在中國訪問期間為27日至29日。