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日涉中菲仙賓暗沙衝突言論 中使館表達抗議

中央社／ 台北29日電

中國與菲律賓船隻在仙賓礁（仙賓暗沙）附近海域頻繁發生衝突，日本駐菲律賓使館對南海局勢表達關切。中國駐菲律賓使館今表示，已就此向日本駐菲使館發出外交照會，予以抗議和譴責。

日本駐菲律賓使館27日在官網發布新聞稿，稱日本對南海日漸加劇的緊張局勢表示嚴重關切，並敦促緩和緊張局勢。

中國駐菲律賓使館今天對此回應日方，聲稱「我們注意到日本駐菲大使不負責任的言論，已就此向日本駐菲使館發出外交照會予以抗議和譴責。」

中國駐菲律賓使館發言人宣稱，每當南海有事件發生時，日本大使總是迅速高調表態，「無視事實真相，對中方進行無端指責」。

中國駐菲律賓使館發言人又說，中國始終堅定維護自身的領土主權和海洋權益，同時致力於通過對話協商妥善處理中菲之間的海上爭端。「中方敦促日本深刻反思歷史，反省自己的言行，多做有利於地區和平穩定的事情，爭取成為一個真正獨立自主、取信於亞洲鄰國和國際社會的國家」。

中菲在南海爭議海域持續交鋒，雙方船隻在8月19日、25日和26日在仙賓暗沙附近海域發生相撞事件等衝突。

南海 日本 菲律賓

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