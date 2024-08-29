陸媒：蘇利文此次登陸隨行人員幾乎都會說中文

美國顯然很清楚協商談判時「知己知彼」的重要性。白宮國安顧問蘇利文 （Jake Sullivan）27、28日在北京與中共中央外事辦主任王毅進行中美新一輪戰略溝通。大陸央視旗下新媒體《玉淵譚天》指出，蘇利文此次隨行人員幾乎都會說中文、且都對中國有所了解。

《玉淵譚天》報導，過去全程參與前三輪中美戰略溝通的白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran）和美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink），兩人曾多次共同訪問中國大陸。

貝莎蘭曾作為國務院外交官派駐北京工作，目前負責統籌中國相關事務，會說一口流利的中文。康達在過去20多年中一直擔任美國外交系統的東亞或亞太相關職務，會講中文和日語。

本輪中美戰略溝通的新成員有白宮國安會中國事務主任朱婉琦，她曾任美國駐華使館政治官員，派駐中國大陸多年，曾多次就中美關係與大陸學者交流。

白宮國安會中國事務主任卓伊．李，大學時曾赴北京師範大學學習過中文，到研究生時期，成為美國貿易代表辦公室中國事務實習生。

白宮國安會政策顧問法薩諾，不僅在大學時就輔修漢語言文學專業，還通過美國大學生在陸短期漢語培訓項目，到上海華東大學學過漢語。

大陸外交學校國際關係研究所教授李東海在接受《玉淵譚天》訪問時指出，美方來的人多，說明談論的議題廣泛，美方應該是做好非常細緻地在各領域、各層面跟中方談論。

《玉淵譚天》最後強調，蘇利文本人在2015年也曾到中國大陸參加「讀懂中國」國際會議。此次訪問中國大陸，美國派出這麼多會說中文、且對中國有所了解的代表，希望蘇利文此行真的能「讀懂中國」。