陸媒揭共軍最貴武器排行榜 殲20只能排第12

中國大陸在改革開放後大力發展軍事科技，投入大量資金與人力，逐步成為全球矚目的軍事強國。然而，這些先進武器的高昂造價也引發外界關注。香港01報導引述大陸軍事專家的統計，在共軍最貴的12種武器中，有多種為海軍裝備，而中共引以為傲的殲-20隱形戰鬥機，甚至未能進入前10名。

香港01報導，根據大陸《騰訊網》軍事專欄「軍武次位面」近日發表文章，詳細列出共軍現役最昂貴的12種軍事裝備。文章指出，即便中方具備大幅壓低生產成本的能力，製造這些先進武器仍需花費巨額資金。

以下為文章排行介紹：

第 12 名：殲-20 隱形戰鬥機。「軍武次位面」表示，殲-20 是共軍首款第五代隱形戰鬥機，號稱能與美國 F-35 戰鬥機競爭，外銷價格約為 8000 萬至 1 億美元。

第 11 名：殲-16D 電子戰機。文章指出，殲-16D電子戰機是由殲 -16 多用途戰鬥機升級改造而來的電子戰專用戰鬥機。由於使用多種昂貴的電子戰裝備，單架殲 -16D 電子戰機的造價略超過 1 億美元。

第 10 名：運-20 戰略運輸機。文章表示，運-20 最大起飛重量可達 220 噸，與美軍的 C-17 運輸機十分相似。預估售價約在 1.5 到 1.8 億美元之間。

第 9 名：054型護衛艦。文章介紹稱， 054 型護衛艦是中共海軍最廣泛使用的中型水面艦艇，具有一定程度的防空與反潛作戰能力。預估解放軍自用的 054A 型護衛艦成本約在 2.5 億至 3 億美元之間。

第 8 名：紅旗-9 防空導彈系統。文章稱，該系統包含一整套雷達、指揮車、發射車等各種設備，不單單只計算導彈的成本。預估共軍自用的紅旗-9 防空系統價格約在 3 億美元以上，不會超過當年賣給巴基斯坦的平均價格 3.75 億美元。

第 7 名： 075 型兩棲攻擊艦。文章表示，075 型兩棲攻擊艦能夠搭載直升機、登陸艇等設備，進行兩棲作戰。雖然中共官方沒有公開該艦艇的實際價格，但用其他國家類似的艦艇推估及售價，估計約在 4 億美元上下。

第 6 名： 052 型驅逐艦。文章稱， 052 型驅逐艦是中共海軍的主力艦艇之一，配備共軍最先進的武器系統與雷達設備。預估 052D 型驅逐艦整體造價約在 6 至 7 億美元之間。

第 5 名： 055 型驅逐艦。文章認為， 055 型驅逐艦是「全球最先進的驅逐艦」之一，單艦造價約在 10 億美元上下，與美國的「星座級護衛艦」相當。

第 4 名：東風-41 洲際彈道導彈。文章指出，東風-41 的最大射程可達 14000 公里，最大飛行速度可達 25 馬赫。雖然該款導彈生產成本極高，估計超過 10 億美元，但卻得以擔任「中國維護國家安全」的關鍵角色。

第 3 名：潛艇。文章表示，雖然中共從未公布過核動力潛艇與一般潛艇的價格，但透過台灣「潛艦國造」的一般動力潛艇「海鯤號」價格進行估算，生產成本可能在 15 億美元上下。

第 2 名：山東艦。文章稱，山東艦是中共第一艘國產航空母艦，由於需要配備大量的艦載機與各種設備，山東艦的整體造價超過 30 億美元。

第 1 名：福建艦。福建艦是共軍最新的一款航空母艦，所有設備都是使用最昂貴的系統，預估整體造價可能高達 40 億美元，是中共最貴的軍事武器。