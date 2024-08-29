趙樂際：共軍軍機無意闖入日本領空

日本近日抗議中國軍機侵犯日本領空，侵害日本主權並威脅日本安全。據報導，中國全國人大常委會委員長趙樂際昨天說，共軍軍機無意闖入日本領空，期待中日進行恰當溝通。

綜合中共人民日報、香港商業電台報導，趙樂際28日在北京人民大會堂與到訪的日中友好議員聯盟會長二階俊博舉行會談。二階俊博針對共軍軍機侵犯日本領空一事表示遺憾，要求防止再次發生，並在會後引述趙樂際作了上述表示。

另據中國外交部官網，中國外交部發言人林劍28日在例行記者會稱中日雙方正就此事保持溝通，並重申中方軍機無意侵入任何國家領空。

官網並披露，中共中央政治局委員、外長王毅昨天也會見了二階俊博一行。王毅指出，當前中日關係處在承前啟後、不進則退的關鍵階段，「希望日方樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處」。中方願與日方共同以史為鑒、開闢未來、不忘初心、守正創新，共同推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。

據指出，二階俊博以及日方各黨派代表表示，將繼續致力於穩定和改善日中關係、促進民間交往和立法機構交流、增進相互了解和世代友好。

日本防衛省27日公布，一架共軍運-9電子偵察機26日上午進入日本長崎縣五島市的男女群島東南外海領空滯留約2分鐘。這是日方首度確認中國軍機侵犯領空。

日本外務省事務次官岡野正敬已為此召見中國駐日大使館臨時代辦施泳表達極其嚴重抗議，並強烈要求中方防止類似情況再度發生。