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二階俊博訪陸 王毅：兩國關係談不上理想

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2024年8月28日，大陸外交部長王毅（右）在北京會見日本「日中友好議員聯盟」會長二階俊博一行。（圖／取自大陸外交部官網）
2024年8月28日，大陸外交部長王毅（右）在北京會見日本「日中友好議員聯盟」會長二階俊博一行。（圖／取自大陸外交部官網）

日本跨黨派「日中友好議員聯盟」會長、自民黨前幹事長二階俊博28日在釣魚台國賓館與大陸外交部王毅會談。根據共同社報導，雙方就中國軍機侵犯日本領空、反對福島第一核電站處理水排海的中國暫停進口日本水產品措施、台灣突發事態、中方拘留日本人等問題交換意見。

共同社報導，王毅在會談開始時就表示，兩國關係的形勢談不上理想，願沿著正確軌道發展穩定關係。二階回應稱希望日中都為對方著想，二階俊博強調，「希望中國和日本都能為對方國家考慮，進行應對」。

王毅就暫停進口措施重申中國一貫立場，並提及日本和台灣有人主張「台灣有事就是日本有事」，指出台灣是中國的一部分、是內政問題，這是傷害中國人民感情的表述。

大陸外交部官網所發布的新聞稿，則較未提到雙方於會中所談論的具體問題。新聞稿提到，王毅28日在會中表示，當前中日關係處在承前啟後、不進則退的關鍵階段。希望日方樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。

王毅表示，中日是一衣帶水的鄰居，堅持和平共處、世代友好、互利合作的大方向符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。中方願同日方一道，以史為鑒、開闢未來、不忘初心、守正創新，共同推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。

外交部 日本 王毅

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