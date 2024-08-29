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香港支聯會被控煽動顛覆國家政權案 2025年開審

中央社／ 台北29日電

已解散的香港支聯會、前副主席鄒幸彤等人被控違反香港國安法下的煽動他人顛覆國家政權罪一案，將於明年5月開審。鄒幸彤昨天在法庭上，要求檢方釐清控罪詳情，即支聯會煽動他人以什麼「非法手段」顛覆國家。

綜合明報及香港01等港媒報導，已解散的香港支聯會、該會前主席李卓人、前副主席何俊仁及鄒幸彤被控違反香港國安法下煽動他人顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年9月8日期間，在香港煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為，即推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權機關。

昨天法官表示，案件將於明年5月6日開審，預計需要審訊75天。

鄒幸彤昨天在法庭上表示，控罪指被告「煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施以非法手段旨在顛覆國家政權的行為」，但至今至不知檢方所指的「非法手段」是什麼，她難以準備抗辯，要求檢方釐清。

檢方在法庭上表示，此前已書面回覆鄒幸彤，釐清檢方的立場，指「非法手段」是「任何以非法手段旨在顛覆國家的行為，任何顛覆國家行為都是非法」，毋須涉及武力。

其後法官指示檢方需再提交控罪詳情。

李卓人、何俊仁及鄒幸彤於2021年9月被起訴煽動顛覆國家政權罪，其中李及鄒已被還押約3年。何俊仁於 2022年8月一度獲准保釋，其後被指違反保釋條件，於2023年3月再被還押至今。

國安法 香港

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