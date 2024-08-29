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方濟各盼成首位訪陸教宗 外媒：梵蒂岡恐與台北斷交

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
據外電報導，教宗方濟各非常希望能成為首位訪問中國大陸的教宗，願不惜代價推動梵中對話，可能迫使梵蒂岡與台北斷交。（歐新社）
據外電報導，教宗方濟各非常希望能成為首位訪問中國大陸的教宗，願不惜代價推動梵中對話，可能迫使梵蒂岡與台北斷交。（歐新社）

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）過去多次表達期待與北京提升關係的願望，據香港《星島日報》引述《天主教國民周刊》 （National Catholic Register）27日報導，方濟各非常希望成為首位訪問中國大陸的教宗，願不惜代價推動梵中對話，中方感受到教宗的積極態度，可能會進一步要求中梵建立全面外交關係，迫使梵蒂岡與台北斷交。

根據《天主教國民周刊》的報導，大陸外交部8月14日發布新聞稿指出，中國政府歐亞事務特別代表李輝應約同教皇方濟各烏克蘭問題特使祖皮（Matteo Zuppi）樞機主教通話。新聞稿指出，祖皮代表教宗方濟各感謝中國政府勸和促談所作不懈努力，讚賞「六點共識」為推動烏危機政治解決發揮的積極作用。

相比聖座新聞室發布的新聞稿寫道：「祖皮樞機主教與李輝的談話是作為教宗方濟各賦予樞機主教的烏克蘭和平使命的一部分」。《天主教國民周刊》稱，大陸外交部新聞稿認為是祖皮要求這次通話，顯示北京急於將此次對話描述為聖座的國際認可，正值宗教自由和言論自由在北京成為關鍵問題之際，這些問題也可能成為美國總統選舉活動中的一個焦點。

根據美國之音日前報導，梵蒂岡與共產黨領導的中國的關係一直很緊張，但方濟各將兩國關係正常化作為首要任務。路透此前報導，梵蒂岡國務卿、樞機主教帕羅林（Pietro Parolin）今年5月21日在首屆中國主教會議百年紀念研討會上表示，希望能在中國設立常設代表處。

不過梵蒂岡對中國示好也一直充滿爭議，因為批評者將此視為對一個被廣泛指責踐踏宗教自由和人權的國家的一種姑息。而北京執行宗教「中國化」的政策，試圖剷除外國影響，強化對中共的服從。據信中國有1,000到1,200萬天主教徒，分為受中共控制的官方愛國教會和宣誓效忠梵蒂岡的地下教會。

教宗 方濟各 梵蒂岡

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