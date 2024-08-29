香港資產市場受壓 房價指數創新低

香港房價指數近期跌破300點，是近8年來首次；房地產市場和股市的表現，一直被視為香港經濟民生是否蓬勃的指標，近幾年這兩方面都十分不振。

官方差餉物業估價署最新公布，今年7月，本地私宅（民房）售價指數報296.8點，較上月下跌1.88%，是去年11月以來最大單月跌幅，這也是近8年來，有關指數首次跌破300點大關。

2021年9月，本地民房售價指數曾上升至歷史高位的398.1點，其後持續下跌至目前水準，跌幅超過25%。

差餉署是根據民房的不同面積及售價計算出售價指數。

該署在另一份報告中表示，2023年，香港社會在COVID-19疫情後迅速復常，經濟活動持續改善，全年經濟表現向好，實質本地生產總值增長3.2%，失業率下跌至2.9%。

但地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況縮緊和全球經濟增長減緩等挑戰依然存在，以致資產市場表現受壓，最終導致去年香港房產銷售表現疲弱，售價下跌，成交額萎縮。