香港資產市場受壓 房價指數創新低
香港房價指數近期跌破300點，是近8年來首次；房地產市場和股市的表現，一直被視為香港經濟民生是否蓬勃的指標，近幾年這兩方面都十分不振。
官方差餉物業估價署最新公布，今年7月，本地私宅（民房）售價指數報296.8點，較上月下跌1.88%，是去年11月以來最大單月跌幅，這也是近8年來，有關指數首次跌破300點大關。
2021年9月，本地民房售價指數曾上升至歷史高位的398.1點，其後持續下跌至目前水準，跌幅超過25%。
差餉署是根據民房的不同面積及售價計算出售價指數。
該署在另一份報告中表示，2023年，香港社會在COVID-19疫情後迅速復常，經濟活動持續改善，全年經濟表現向好，實質本地生產總值增長3.2%，失業率下跌至2.9%。
但地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況縮緊和全球經濟增長減緩等挑戰依然存在，以致資產市場表現受壓，最終導致去年香港房產銷售表現疲弱，售價下跌，成交額萎縮。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言