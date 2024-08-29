滬台青少年體育交流日漸熱絡

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

「很高興有機會和上海的高中球隊切磋。雖然是友誼賽，我們也都全力以赴。」走下賽場，台北建中排球隊隊員黃子捷興奮地說。

新華社報導，26日至27日，黃子捷與球隊伙伴們應邀來到上海，參與2024「球舞靜安·緣結兩岸」高中校際排球友誼賽，與上海的中學排球隊同場競技。

作為滬台兩地「友好城區」，上海市靜安區與台北市中正區互動頻繁。2019年以來，靜安區以文化體育交流為紐帶促進兩岸學生交流往來，探索與中正區的中學舉辦校際排球賽。

中共靜安區委常委顧定鋆表示，友誼賽的開展讓更多台灣學子來到上海、了解大陸，也讓兩地師生聯繫更加緊密、感情更加融洽。未來此項交流將持續開展並形成長效機制，通過搭建友誼橋梁讓滬台青少年感受兩岸一家親的濃厚氛圍。

這場友誼賽是一個縮影：體育為媒，滬台青少年交流正日漸熱絡。

作為滬台青年交流的盛事，「2024海峽兩岸青年活力嘉年華」近日正式開幕。主辦方為約5000名兩岸青年安排了豐富多彩的活動，其中包括以體育交流為主題的「體薈申城，融匯兩岸」板塊。嘉年華期間，以乒乓球、籃球、棒球等為主題的體育活動相繼舉行，吸引了不少兩岸青少年的目光。

此外，滬台青少年體育交流還擁有不少品牌項目。在崇明島舉行的定向運動賽讓兩岸青年共聚，在熱鬧賽事中領略鄉村之美；「雙城杯」圍棋交流賽創辦四年，今年首度以線下「面棋」方式邀兩岸青少年棋手對弈；一年一度的「匯海上·兩岸電競文化節」，聚焦電子競技這一新興運動項目，為兩岸青少年尋找「共同語言」。

「非常希望明年還能來上海。」台北建中排球隊員趙奕鈞說。黃子捷則表示，希望借滬台體育交流機會多來大陸走走看看，為未來學習和職業發展尋找更多機會。

上海 體育

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