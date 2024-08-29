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共機侵日領空 日議員籲勿再犯

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

大陸全國人大常委會委員長趙樂際廿八日在北京會見日本日中友好議員聯盟會長二階俊博時表示，中日四個政治文件是兩國關係的政治法律基礎，和平、友好、合作是兩國唯一正確選擇。中方願同日方一道，不斷增強互信，深化合作，妥處分歧，推動兩國關係沿著正確軌道健康穩定發展。

據央視新聞報導，趙樂際還強調，中日經濟利益和產業鏈深度交融，雙方完全有條件、也應加強合作、相互成就。

日本共同社則報導，二階俊博在與趙樂際會面時就大陸軍機侵犯日本領空表示遺憾，強烈要求防止再次發生。趙樂際則表示，此事並非中方有意為之。

二階還要求大陸早日恢復因新冠疫情而停止的日本人短期赴華免簽措施。趙樂際表示，尊重並重視日本各界的要求。

中新社報導，大陸外長王毅昨日在會見二階俊博一行則強調，當前中日關係處在承前啟後、不進則退的關鍵階段。希望日方樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，把全面推進戰略互惠關係的定位落到實處。中方願同日方一道，以史為鑒、開闢未來、不忘初心、守正創新，共同推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。

北京 日本 疫情

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