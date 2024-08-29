陸駐美大使謝鋒：中美鬥則俱傷 全球遭殃

中國大陸駐美大使謝鋒廿七日在富比士第六屆美中商業論壇發表主題演講時表示，中美建交四十五年來的一條金科玉律，就是「合則兩利、人民受益，鬥則俱傷、全球遭殃」，合作是唯一正確選擇。中美應尊重彼此發展權利，堅持互惠互利原則，透過對話協商解決問題。

就中美經貿關係，謝鋒表示，中美經濟你中有我，我中有你，利益深度交融。

謝鋒說，面對新情境新挑戰，甩鍋推責解決不了問題，訴諸貿易戰、產業戰、科技戰更不會有贏家。中美應尊重彼此發展的權利，堅持互惠互利的原則，透過對話協商解決問題，做大經貿、農業等傳統合作領域，培育氣候變遷、人工智慧等合作成長點，追求中美雙贏和世界共贏。

謝鋒說，近期中美工商界積極互動交流，例如美中貿易全國委員會董事會代表團訪陸，中國貿促會會長率大陸企業家代表團訪美等，展現出雙方要來往、要合作的強烈願望。他還提到自己日前在加州與美國高科技企業進行交流時，對方紛紛表示，「中國一流的創新生態難以複製，下一個中國還是中國」，希望中美企業家積極發出理性聲音，拉緊合作紐帶，為中美關係企穩向好增添更多穩定因素。

儘管巴黎奧運期間，中美兩國因禁藥問題交鋒，但謝鋒在演講時說，「中美運動員在激烈競爭後熱情握手、向對手誠摯祝賀的暖心瞬間更讓我們難忘。」他進而強調，中美關係不應是你輸我贏、你死我活的零和博弈，完全可以在你追我趕中相互成就，在寬廣的地球上各自發展、共同繁榮。