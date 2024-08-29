宣揚統一 陸紀念鄭成功誕辰

為打擊台獨，中國大陸除持續抨擊「台獨史觀」，更積極宣揚「統一史觀」。今年適逢鄭成功誕辰四百周年，北京、廈門等地均舉辦紀念活動。其中，大陸全國政協副主席蘇輝廿七日在北京表示，鄭成功收復台灣成為中華文明具有突出「統一性」的鮮明寫照，喊話兩岸同胞要批駁「去中國化」的「台獨史觀」，鑄牢中華民族共同體意識。

據中新社報導，大陸台盟中央旗下兩岸台胞民間交流促進會廿七日在北京舉辦「紀念鄭成功誕辰四百周年暨收復台灣三百六十二周年兩岸交流活動」，共兩百位兩岸人士參與，包括蘇輝、大陸全國政協港澳台僑委員會副主任許又聲，和視訊致詞的台灣連雅堂先生文教基金會執行長連惠心，以及兩岸有關學者。

蘇輝說，鄭成功收復台灣成為中華文明具有突出連續性、創新性、統一性、包容性、和平性的鮮明寫照，譜寫了中華兒女共同維護祖國統一，共同禦外侮、反分裂，共同建造美好家園的光輝篇章。

她喊話，兩岸同胞要在正本清源中堅定歷史自信，堅定中華文化自信，批駁「去中國化」的「台獨史觀」，反對歷史虛無主義，鑄牢中華民族共同體意識，增強做中國人的志氣、骨氣和底氣。

許又聲指，鄭成功的一生雖歷經劇變、動盪，但從未改變其「台澎是中國土地」、台灣軍民是華夏子民的立場。

福建廈門、泉州近日也舉辦「鄭成功誕辰四百周年暨收復台灣三百六十二年」紀念大會和鄭成功文化節。大陸國際鄭成功文化交流協會會長鄭棟樑稱，大力傳承弘揚鄭成功愛國主義精神對「祖國統一」、「民族復興大業」極具重要性與必要性。

大陸國台辦旗下海研中心本月中旬在青島舉辦「兩岸關係研討會」時，也廣邀兩岸學者研討摒除「台獨史觀」。當時會上有大陸學者提出，要強化「統一史觀」，包括重點研究台灣的移民史、明鄭復台史，和李旦、鄭芝龍等開拓台灣史等。

另，據新華社報導，大陸國務院台辦主任宋濤昨日在江西廬山會見國民黨副主席夏立言一行時表示，大陸將繼續完善促進兩岸融合發展的制度和政策，並願同國民黨在堅持「九二共識」、反對台獨的共同政治基礎上，加強交流合作，反對台獨分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定。