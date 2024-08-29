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陸促停止武裝台灣 美強調台海和平

聯合報／ 記者陳政錄／北京報導
8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）在北京同美國白宮國安顧問蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。新華社
8月27日，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅（右）在北京同美國白宮國安顧問蘇利文開始舉行新一輪戰略溝通。新華社

中美新一輪戰略溝通廿七、廿八日在北京舉行。據新華社報導，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅向白宮國安顧問蘇利文強調，台灣屬於中國，中國必將統一。他指出，台獨是台海和平穩定的最大風險。美方應當把不支持台獨的承諾落到實處，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，停止武裝台灣，支持中國和平統一。

新華社報導，蘇利文表示，美方堅持一個中國政策，不支持台灣獨立、「兩個中國」和「一中一台」。不過在白宮發布的新聞簡報中並無前述內容，根據美方說法，蘇利文在會談中強調維護台海和平穩定的重要性。

美國之音表示，王毅與蘇利文此次會晤的目的，是要在十一月五日美國大選前緩解兩大超級大國之間的緊張關係。

新華社形容，中美本輪戰略溝通，雙方進行了坦誠、實質性、建設性討論。

根據大陸發布的新聞稿，王毅闡述了北京對於中美關係的基本原則立場，包括：中美兩國要避免衝突對抗，關鍵在於遵守三個聯合公報，維護兩國建交的政治基礎，尊重中國的主權和領土完整，尊重中國的政治制度和發展道路，尊重中國人民的正當發展權利。

王毅還表示，國家安全需要有明確邊界，特別是在經濟領域，美方應停止在經貿和科技領域打壓中國，停止損害中方正當利益。他並強調，中國堅定維護對南海諸島的領土主權和海洋權益，美國不得以雙邊條約為藉口損害中國的主權和領土完整，不得支持縱容菲律賓採取侵權行為。

白宮方面表示，蘇利文強調，美國將繼續採取必要行動，防止美國先進技術被用來破壞美國的國家安全，但不會過度限制貿易或投資。他並提出，解決美國公民在中國被錯誤拘留或被禁止出境的案件仍是當務之急。

蘇利文也再次表達，對於中國大陸對俄羅斯國防工業基礎支持的擔憂。他重申美國將致力於保衛其印太盟友，並對北京針對菲律賓在南海合法海上行動採取的破壞穩定行動表示關切。

雙方還就烏克蘭、中東及朝鮮半島等問題交換意見。雙方也就兩國元首近期開展新一輪互動進行了討論。白宮表示，雙方歡迎為保持開放的溝通管道所做的持續努力，包括計畫在未來幾周內舉行領導人級通話。

此外，雙方將繼續開展禁毒、執法和非法移民遣返合作、應對氣候變化等領域合作，並同意適時舉行兩軍戰區領導視訊通話、第二輪中美人工智能（ＡＩ）政府間對話等機制性安排。

蘇利文與王毅四度戰略對話 製表／黃國樑、陳政錄
蘇利文與王毅四度戰略對話 製表／黃國樑、陳政錄

王毅 美國公民

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