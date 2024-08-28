大陸國家體育總局放話：鏟除「飯圈」畸形文化

大陸「飯圈文化」滲透到體育界，巴黎奧運乒乓球女單決賽上，陳夢與孫穎莎「內戰」，惟現場大陸觀眾一邊倒為孫穎莎加油喝彩，還有人在陳夢衛冕奪冠後作出豎中指的動作。此一現象已引發大陸體育官方的強烈反應，宣誓要杜絕體育領域「飯圈文化」滋生滋長的土壤和條件

據南方新聞網，8月28日，大陸國家體育總局召開整治體育領域「飯圈」亂象專題工作會，體育總局局長、黨組書記高志丹強調要把整治「飯圈」亂象納入體育系統意識形態工作範疇，堅決遏制體育「飯圈化」愈演愈烈態勢，堅決鏟除畸形「飯圈文化」。

高志丹表示，「飯圈」亂象嚴重擾亂體育工作秩序、破壞體育行業聲譽、損害體育戰線形象，嚴重扭曲體育精神、消解體育價值、弱化體育功能，已經成為影響體育事業健康發展的重大風險因素。當前，畸形「飯圈文化」向體育領域蔓延加速、侵蝕加劇，解決這一問題刻不容緩。

高志丹指出，堅決抵制畸形「飯圈文化」，體育工作者要堅持「做好自己」，走正道、樹正風、揚正氣。運動員要有正確的人生觀，理智看待名利問題，充分發揮榜樣作用，以優異的運動成績和良好的精神風貌促進體育事業健康可持續發展。

領導幹部要有正確的政績觀，不投機、不炒作，腳踏實地推動運動項目正向發展，真正融入人民群眾。體育事業要有正確的發展觀，堅持以人民為中心的思想，時刻防範體育受逐利性價值觀影響，高度警惕過度商業化傾向。

高志丹要求，整治「飯圈」亂象必須主動擔當作為、狠抓常態長效，推動形成全系統協同配合、聚焦發力的綜合治理格局。要加強黨的領導，壓緊壓實各部門各單位黨組織主體責任，注重發揮監督檢查效能。加強隊伍管理，完善制度體系，緊盯可能誘發「飯圈」亂象的事項、環節、要素，嚴格管理工作。

他表示，要加強宣傳，及時表明體育戰線堅決抵制畸形「飯圈文化」的鮮明立場和態度，鞏固主流思想輿論共識。加強風險防控，密切關注線上線下風險關聯傳導、疊加升級情況，全面加強運動員安全保障和隱私保護。加強多方聯動，凝聚有效防範「飯圈」風險、依法打擊「飯圈」亂象的工作合力。